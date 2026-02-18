La comedia anunció las nuevas funciones para la temporada de “Se nos casa el padre soltero” en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Las nuevas fechas corresponden al domingo 7 de junio a las 3:00 de la tarde, y el viernes 12 de junio a las 8:30 de la noche.

La adaptación teatral del exitoso segmento del programa “Raymond y sus amigos” también subirá a escena los días 5 de junio a las 8:30 pm y el 6 de junio a las 7:00 de la noche. Esta quinta temporada de “Men and the City – Se nos casa el padre soltero” presenta la historia de “Pedro ‘Padre Soltero’”, “un hombre que ha dedicado su vida a criar a sus hijos, y que sorprende a todos al anunciar su decisión de volver a casarse. Entre malentendidos, planes absurdos y situaciones inesperadas, veremos cómo cada personaje afronta la posible boda del padre soltero”, detalla el comunicado de prensa.

Esta producción de TM Entertainment cuenta con un elenco que cada semana el público disfruta desde sus hogares a través del programa de Telemundo. Raymond Arrieta (Carlos), René Monclova (Mauricio), Jorge Castro (Sammy), JC Morales (Pedro “Padre Soltero”), Mónica Pastrana (Betty), JoeAlis Filipeti (Linda), Jasond Calderón (Tommy), Sara Jarque (Fanny), y Miguel Morales (Larry), quien además tiene a su cargo el libreto y la dirección escénica, prometen una noche llena de mucha energía y humor

“Men and the City – Se nos casa el padre soltero” es una comedia sólo para adultos.

Los boletos están disponibles en PieTix.com, en Ticketcenter tcpr.com o en la boletería del CBA.