¡Viene a “dejar la peste” en las tablas y “jayarse” con los suyos!

Vico Ortiz se prepara para llevar diversión, color y emoción con el estreno mundial de la versión en español de “Viene, viene el Drag King”, la obra unipersonal que tendrá su puesta en escena del 2 al 5 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Ortiz compartió con Primera Hora la emoción de celebrar su trayectoria de casi 10 años de carrera en el mundo de la actuación y el “perfomance” en la versión hispana de “The Rise of a King”, la puesta en escena que nació de un anhelo por llevar su alter ego, Vico Suave, a los escenarios para contar su niñez en Puerto Rico, la relación con sus padres artistas, Gerardo Ortiz y Evelyn Rosario, y su proceso de autodescubrimiento que nació del transformismo.

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Pero lo distinto en esta puesta en escena es que lo llevará desde su lengua natal, lo que implicó adaptar anécdotas para conectar con la audiencia de su patria.

“Reconozco que hacer un unipersonal en dos lenguajes acceden a diferentes partes de mí. ¡Es un desc#@% mental y emocional!“, dijo entre risas en entrevista telefónica quien se identifica como artiste no-binarie, manifestando que ahora podrá llevar uno de sus más preciados proyectos junto a amistades del mundo del “burlesque” y “drag kings” locales durante el True Colors Fest, festival de teatro que persigue celebrar y honrar las aportaciones de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexuales y cuier (LGBTIQ, por sus siglas en inglés) en las artes escénicas.

Vico Ortiz lleva su carta de amor a la diversidad en la puesta en escena que presenta del 2 al 5 de julio. ( Suministrada / Krystal Conyé )

“Me lo estoy gozando porque los chistes son diferentes, las referencias culturales son distinas, y encima de todo esto, poderlo hacer todo aquí y tener amistades compartiendo escena conmigo, y abrir mi show. ¡Estoy tan ready pa dejar la peste, pa darla toda, pa jayarnos, celebrarnos, para encuerpar y reclamar espacio en el teatro porque no han visto artistas burlesqueres, no han visto a drag kings!“, sostuvo la estrella de “Our Flag Means Death” (HBO Max).

“Estoy bien pompea’o, porque además de explorarlo en esta pieza, el ‘drag’ fue bien sanador, fue una oportunidad para explorarme fuera de las normas, fuera de los constructos, y a través de la exploración de la masculinidad pude conectar con mi feminidad, pero lo hice a mi manera, fuera de las expectativas sociales”, resaltó quien se encuentra nuevamente en la Isla del Encanto, lo que le ha permitido reconectar con sus raíces y continuar desenvolviéndose en futuros proyectos en la televisión y cine.

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“Para mí, presentar este proyecto en estos espacios espero que también abra portales de sanación, no importa tu identidad de género o expresión de género, y (que la gente) reflexione cómo las expectativas de lo que es la masculinidad y feminidad les ha afectado, y qué cosas hacemos porque nos dijeron que había que hacerlas, y que no, y qué estamos reclamando porque queremos hacerlas. Eso es lo que quiero, eso es lo que espero, a eso es lo que invito”, apuntaló Ortiz, cuyos trabajos más reconocidos se encuentran en producciones como “American Horror Story”, “Criminal Minds” y “Adventure Time: Fionna and Cake”.

El espectáculo contará además con la participación de Chris Griandher y Dulce Malicia, que se presentan el 2 de julio; Juicy Bedición y Aries Papi, que llegarán a tarima el 3 de julio; Chris Griandher y Capricoño el 4 de julio; así como Soraya Sauvage y Totally “Not” Viola el 5 de julio.

La pieza, escrita por Vico y desarrollada en colaboración con Nikki Levy, cuenta con la dirección de Ismanuel Rodríguez, escenografía de Josue Matías y diseño de iluminación de María Cristina Fusté.

Las funciones de “Viene, viene el Drag King” serán jueves, viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:30 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos ya están disponibles a través de TicketCenter o llamando al 787-792-5000.