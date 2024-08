Tener personas a quienes puedas llamar amigos y compartir con ellos tus intimidades parece ser un privilegio que unos pocos todavía disfrutan en la era moderna. ¿Pero te atreverías algún día revelarles todos los mensajes y correos que recibes en tu teléfono celular?

Esta “peligrosa” hazaña la jugará Wanda Sais en la obra “Perfectos desconocidos”, que tendrá lugar en Puerto Rico este sábado, 31 de agosto, en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

La actriz aseguró en entrevista con Primera Hora estar más que lista para presentarse en la primera adaptación teatral del filme “Perfetti sconosciuti” (2016), que entró el pasado mes de enero al Libro de Récords Guinness como la película con mayor número de versiones filmadas alrededor del mundo. La producción basada en el largometraje dirigido por Paolo Genovese coloca a la Isla del Encanto entre las decenas de países que se unen a este fenómeno que combina la comedia, el romance, y, sobre todo, la irreverencia.

“Esto tiene de todo, es una ‘montaña rusa’ de emociones. Pero, realmente, el público podrá esperar mucha comedia porque, usualmente, nos terminanos riendo de nuestras desgracias”, expresó la artista sobre el proyecto que contará con la participación de Francis Rosas, Mónica Pastrana, Victor Santiago, Joealis Filippetti, Ernesto Concepción y Carlos Acevedo.

La obra, dirigida por el dramaturgo Miguel Diffoot, reunirá a un grupo de amigos en lo que parece ser una cena ordinaria, pero en el transcurso de la velada, todos deciden participar en un juego peligroso donde dejarán sus dispositivos móviles sobre la mesa para ser testigos de todos los mensaje, quedando expuestos todos sus secretos.

La obra " Perfectos desconocidos" se presentará también en el Teatro Yagüez el próximo sábado, 12 de octubre. ( Suministrada )

“Todo aquel que vaya a disfrutar de esta obra se va a sentir identificado porque uno no sabe hasta qué punto vas a estar dispuesto en exponer lo que tiene tu celular con tus amistades. Hay unos secretos que compartes con unos y otros no. O tienes unas amistades que te brindan una confianza y comparten unas intimidades que no expondrías jamás con otros componentes de ese núcleo. Aquí se pierde todo ese sentido de intimidad, pero con mucho humor”, sostuvo la artista sobre la obra que ha tenido versiones en países de habla hispana como España, Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, así como otras naciones como Italia, Francia y China.

Sais catalogó de “retante” interpretar a la personaje de “Eva”, la mente maestra del curioso suceso, dado que conllevará mantenerse enfocada de las ocurrencias que surjan de sus colegas en el escenario. No obstante, la boricua aseguró que participar del proyecto producido por la organización Dramarama, que se encuentra en su trigésimo aniversario, representa también una “experiencia enriquecedora”.

La también presentadora de “Para ganar y reír” (TeleOnce) expresó sentirse orgullosa que al tiempo en que participa de este debut, los integrantes de la Escuela del Corillo, colectivo teatral del que forma parte hoy día, presentará la pieza “Yo soy Juan del Pueblo” en el mismo recinto ese fin de semana de manera gratuita. Además, la teatrera sigue en pie con su participación en la comedia “Las chicas del 8-C”, que tendrá su primera función el 18 de octubre en este mismo lugar.

“Espero mantenerme ahí mientras tenga salud y llenarme de la fuerza activa en el teatro puertorriqueño”, afirmó Sais, quien también destacó que la obra se presentará en el Teatro Yagüez, en Mayagüez, el próximo 12 de octubre.

Los boletos para “Perfectos desconocidos” están a la venta en PRTicket, o llamando al 787-200-7110.