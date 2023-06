Culebra. - “Lo hemos luchado, día tras día”, afirmó Susana Villanueva tras un silencio profundo. “Era un sueño, que después de tantos años, se ha hecho realidad”, continuó su pensamiento sobre lo que representa para ella la próxima apertura del primer teatro/cine en la isla municipio de Culebra.

Villanueva es una de los cinco empleados municipales que han adoptado el levantamiento del proyecto de actividad cultural como si fuera una extensión de su hogar. Conoce el espacio, dónde están las conexiones eléctricas para el sonido y las luces, y da instrucciones como quien se siente en casa.

“Nos desvivimos por estar aquí, por dar lo mejor de nosotros para nuestro pueblo, que al fin los nenes puedan decir, tenemos un teatro, podemos ir allí. Antes hacíamos obras en la escuela, pero todo se tenía en la misma escuela. No teníamos un local como este a donde podíamos llegar con esa emoción, y decir, ‘esto es de nosotros, vamos a dar el todo’”, sostuvo Villanueva emocionada en su expresión.

No es para menos. Al igual que ellos el pueblo culebrense ha esperado cerca de 20 años por que se abran las puertas del Centro de Bellas Artes y Actividades de Culebra, un proyecto que inició bajo la administración del exalcalde Iván Romero y continuó pasando de administración en administración, incluyendo los mandatos de Abraham Peña, Iván Solís y Edilberto Romero, actual alcalde, que finalmente lo inaugurará.

La fecha en que oficialmente abrirá las puertas aún no está definida, pero se proyecta que sea al final de este mes. No obstante, las actividades allí comenzaron. El Centro cuenta con un amplio salón de actividades donde, al momento de la visita de Primera Hora el pasado miércoles, lo decoraban para realizar allí la primera graduación de cuarto año de la Escuela Ecológica del turístico pueblo. Esa tarde se graduarían cinco estudiantes de cuarto año, y al día siguiente otros 10 de octavo grado.

La sala de teatro/cine tiene una capacidad de 135 butacas con la expectativa de sumar un poco más en los laterales. El espacio proyecta acoger las obras de teatro, presentaciones musicales y demás actividades artísticas o culturales que genere la comunidad culebrense, así como producciones de esa índole o convenciones que interesen realizarse allí.

“Por aquí han pasado unos cuantos alcaldes que han puesto su granito de arena también, porque esto no es solamente una obra que estoy finalizando, sino que es una obra que el pueblo de Culebra ha estado esperando por mucho tiempo, y al estar esperando, uno se tiene que emocionar, porque uno es humano, no es de hierro, no es de palo, y la emoción de la gente hoy, como los estudiantes con las graduaciones, los mismos locales que quieren venir a hacer sus obras de teatro aquí, pues tiene uno que emocionarse”, manifestó, por su parte, el alcalde Romero. “Esto nunca se había visto en Culebra, nuestro propio teatro y nuestra propia área de actividades”.

Son millones que se han ido aquí. Invertimos en esta última semana casi $400 mil en lo que es equipo de sonido, luces y en todo lo que está viendo ahora y todavía se sigue invirtiendo” - Edilberto Romero, alcalde de Culebra

El costo de inversión en esta estructura contigua al aeropuerto Benjamín Rivera Noriega ronda los $3 a $4 millones, sin embargo, no se dio una cifra exacta. Tampoco se precisó cuánto es la proyección de gastos mensuales que tendrá el Centro. “Ahora mismo el municipio es el que va a estar corriendo con los gastos, y estamos creando un reglamento para el teatro, porque estamos empezando de cero. Estamos viendo distintos reglamentos de otros municipios que operan teatros, para ver cómo podemos sacar económicamente un beneficio que sea directamente para el teatro”, expuso el mandatario municipal. “Hay que hacer el análisis (de gastos); no hace mucho tiempo que se conectó la energía eléctrica a este edificio, así que tendríamos que verificar las primeras facturas de luz, a ver cómo sería y cómo lo trabajaríamos”, agregó.

El Centro de Bellas Artes y Actividades de Culebra está ubicado contiguo al aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. ( Josian Bruno )

La sala de teatro/cine aún tiene detalles por completar, como la instalación de la pantalla de proyección para películas, el cortinaje para la boca y fondo del escenario y las alfombras. “Queremos traer películas para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y eso es lo más importante, que tengamos el sitio para que ellos vengan aquí y sientan que es del pueblo de Culebra. No voy a decir que no para cualquier actividad de nuestros residentes (que sea) cultural, social, este teatro va a estar abierto para ellos”, subrayó el alcalde.

Siendo Culebra uno de los destinos turísticos que ofrece Puerto Rico, la administración municipal buscará atraer el tráfico de visitantes hacia las actividades que se realicen en el espacio, ubicado en medio un área donde a un extremo se ubicará el nuevo Parque de Bombas y al otro extremo, se rehabilitan unas áreas deportivas (canchas de baloncesto y tenis). “El público más puntual es el local (1,750 población estimada), pero aquí viene mucho turista; si un fin de semana hay una obra de teatro, (voy a) hacer un llamado para que la gente venga y participe de esa obra de teatro, (o) si se van a dar películas”, indicó Romero.

Este es uno de tres proyectos grandes encaminados la isla municipios, los otros dos son “El Varadero Food Court”, área para 12 kioscos de comida y pantalla gigante, más un proyecto de vivienda pública, para el que se han aprobado unos $25 millones, según el alcalde. Serán alrededor de 50 casas “sustentables”. Este proyecto apenas está en etapa de diseño.

Para Susana Villanueva, la mejor inauguración para lo que se ha convertido en su segunda casa sería con un concierto de música sacra, como el que suele darse cada año en la isla municipio, pero esta vez desde la primera sala de teatro culebrense. “Me encanta la música sacra”, puntualizó.