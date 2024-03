Cuando el fenecido actor Albert Rodríguez (1962-2021) citó a Yaiza Figueroa para una reunión en Wapa TV, ella llegó lista para una audición.

El actor y director la recibió y enseguida la envió a cambiarse de ropa porque estaba citada a una reunión para integrarse al elenco del desaparecido programa de entretenimiento “Risas en combo” y debía proyectarse con otra imagen.

Ella cumplió con el mandato sin entender que ese momento encaminó formalmente su carrera artística... y no ha parado. Lo que hizo antes fue jugar.

“Estaba teniendo oportunidades, pero no tenía idea de que esto iba a ser mi profesión, aunque era lo que estaba estudiando. Más que otra cosa, porque no se nos enseña, no hay una educación sobre el negocio del entretenimiento. Entonces uno piensa que lo que está haciendo te apasiona y lo que estás haciendo es por amor al arte, básicamente, y estás agradecida, y dices, ‘Ay qué bueno, estoy en obras’, pero nunca lo ves como que esta es mi profesión, este es mi negocio”, expuso la egresada del Departamento de Drama del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El fenecido actor Albert Rodríguez fue uno de sus grandes mentores. ( Captura Facebook )

El acercamiento a la televisión le despertó la curiosidad por conocer el lenguaje cinematográfico y se fue a explorarlo a Londres. Entró a la Royal Central School of Speech & Drama a completar una maestría. Recordó que la dramaturga, directora y profesora Victoria Espinosa (1922-2019) la acompañó al aeropuerto Luis Muñoz Marín y le entregó $100. “Me dijo, ‘te estoy dando esto para que regreses en algún momento a Puerto Rico’”.

Yaiza volvió a cumplir, pero antes se dedicó un tiempo a seguir creciendo su perfil artístico con cortometrajes, obras de teatro y una película en tierra londinense. “En Londres como tal fue un reto, porque es una ciudad gigante, con muchas personas de distintos lugares. Curiosamente para ellos los latinos son bien extraños, sobre todo porque era puertorriqueña. Ellos conocen más a los mexicanos, pero era una cuestión de saber jugar. Una vez entiendes el negocio y cómo te vas a vender, era cuestión de saber jugar y allá aprendí todo ese proceso”, compartió.

Desde entonces ha logrado trabajos en España, Nueva York, Washigton DC y Puerto Rico.

La actriz y acting coach o tutora de actuación es uno de los talentos puertorriqueños con el privilegio de poder entrar y salir del país para trabajar en otros escenarios y regresar para seguir creando y creciendo.

“Esa es una de las cosas de las cuales más agradecida me siento; de los logros de los cuales más orgullosa me siento, porque nunca me vi pudiendo llegar a hacer eso”, dijo la artista desde el vestíbulo del Centro de Bellas Artes en Santurce tras culminar un ensayo. “Nos educan con una mentalidad de isla, y yo vengo de esa generación, así que poder ver y sentirme cómoda en estas oportunidades que estoy teniendo de poder ir y venir tres veces en un año a trabajar fuera para mí es un orgullo, sobre todo porque soy puertorriqueña, entonces llevo eso adonde voy”, sostuvo la bayamonesa.

Pude haber estudiado en Londres, tengo una maestría de allá, pero me formé aquí, mis profesores son de aquí... Poder llevar eso y que vean que en Puerto Rico hay talento disciplinado, que no somos unos locos, sino que somos actores de profesión, eso me llena de mucho, mucho orgullo” - Yaiza Figueroa, actriz

Su más reciente trabajo, “Las Hermanas Palacios”, se presentó en el Gala Hispanic Theatre en Washington DC. Interpretó a una de las tres hermanas de una historia de emigrantes cubanos, una realidad que sintió muy cercana por su origen caribeño y porque la emigración ha tocado muchos hogares, directa o indirectamente.

Interpretó a "Olga" en la obra "Las Hermanos Palacios", que se presentó en el Gala Hispania Theatre, también con la participación del actor Gerardo Ortiz. ( Captura Instagram )

“Fue bien chulo, porque es una historia cubana, tengo muchas amistades cubanas, el papá de mi esposo es cubano, entonces para mí fue como interpetar otra parte de mí, porque siento que son mis raíces también. Me siento superafín con ellos”, comentó del trabajo que la llevó a compartir escena con su compatriota actor Gerardo Ortiz.

El proyecto se enriqueció de una mescolanza latina y cada talento, desde su realidad, procuró honrar la historia escrita por Cristina García. “Todos contaban su punto de vista de la nostalgia desde el exilio; todos teníamos una conexión con la historia; el exilio es universal y todos hemos sentido eso en algún momento”, destacó la ganadora del honor al “Best Performing in a Play”, de’Broadway World Regional por su actuación en la adaptación teatral de la obra “La casa de la laguna”, de Rosario Ferré (1938-2016).

No tengo nada en contra de Tik Tok, pero no se puede confundir una cosa con la otra. No puedes confundir hacer Tik Tok con una actuación, eso es otra cosa. Eso está bien para el que le funcione, pero para esto te tienes que preparar” - Yaiza Figueroa, artista

El nombre de Yaiza Figueroa quizás no está en la memoria inmediata del país. No es uno de esos talentos cuya gestión artística se expone continuamente a nivel mediático. Ella es consciente, por ello cuando surge el comentario “no eres famosa”, lo importante para ella es que no para de trabajar.

“Eso va a llegar, si llega, en el momento, pero ese no es mi norte. Trabajo y trabajo fuerte y lo doy todo para que ese trabajo siga surgiendo y poder seguir viajando y haciendo lo que me gusta, esa es mi pasión”, subrayó.

En su rol de tutora de actuación procura y disfruta que sus estudiantes tengan una mentalidad globalizada que los impulsa a buscar oportunidades más allá de lo local con mucha más facilidad que ella misma. Lo ve, especialmente, en el interés que muestran por el teatro musical, un género que ella no domina aunque lo trabajó como acting assistant para las producciones “In the Heights” y “West Side Story” en la isla.

“Yo no salgo en musicales, porque no es lo que hago, pero me encanta estar detrás con el director y ver la puesta en escena, porque lo admiro muchísimo, es una disciplina bien difícil, y ver tanto talento que se exporta de aquí, sobre todo en el teatro musical, tú dices, es que en Puerto Rico hay estrellas por todas partes”, celebró sin reconocer que es parte de ese universo de talentos que planta bandera sin buscar mayor reconocimiento que el aplauso del público.