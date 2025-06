Luego de casi cuatro años entreteniendo a los boricuas desde las ondas radiales, Yamaris Latorre encontró el poder para aportar a su pasión como comunicadora en “Por el amor al arte”, un podcast que busca revelar el lado humano de los artistas desde un espacio seguro.

La actriz habló con Primera Hora sobre el proyecto que estrenó en septiembre del año pasado, luego de que no se concretara la renovación contractual como locutora de la emisora Magic 97.3/99.9 FM, que tiene como misión dar a conocer las anécdotas de figuras del mundo de las bellas artes, desde conocidos actores hasta personajes que resaltan por su labor tras bastidores.

“Quise crear y dar un espacio donde las conversaciones con los compañeros se pudieran tocar desde otros ángulos, porque, obvio, es importante hablar de la trayectoria, pero también de otras cosas, como su trabajo, cómo lo hacen, cómo intepretaron a un personaje en el escenario, cuál fue esa metodología y proceso creativo, cómo bregan con las críticas, entre muchos otros asuntos”, destacó Latorre sobre la plataforma que crea en colaboración con Gabriel “Gabi” García Nieves, de GW Cinco Studio y GW5 Network. “Cada vez más cuesta arriba es crear contenido que tenga un propósito, que tenga un sentido diferente a lo que es la controversia y el chisme, que son bien fáciles moverlos.El tipo de contenido que yo quiero es que sí, te entretientes, te ríes, la pasas bien, pero también es un poco educativo; es hacerlo balanceado, que guste, que entretenga y que pueda tener ese propósito”.

La actriz utiliza su podcast para resaltar las anécdotas de figuras del entretenimiento y servir como un espacio seguro para la clase escénica. ( Pablo Martínez Rodríguez )

La también locutora aseguró que este proyecto no solo busca servir como un punto de encuentro para sus colegas, sino también ofrecer herramientas y consejos al gremio para emprender exitosamente en el mundo del entretenimiento a través de la colaboración de profesionales de la salud mental, expertos en finanzas y administración de empresas.

“No te creas que esto es más fácil, está aquí el peso de la responsabilidad, porque no tienes excusas, no tienes a alguien que te está prohibiendo quién traer o no, puedes traer a todo tipo de artista y decidir cómo vas a usar ese espacio de una manera que sea responsable”, resaltó la también dueña de Plexo, firma de producción que lidera por más de 15 años.

Latorre, no obstante, aseguró que, pese a los desafíos creativos y financieros que afronta desde su nuevo espacio, siente felicidad en contar con la capacidad para trazar su rumbo. “Ahora descubro, entiendo, hay cierto poder en tú controlar lo que quieres crear. He empezado como a pasarle la manita a la era digital y decir: ‘bueno, aquí sí hay hay posibilidades de aportar’. No se puede tampoco demonizar tanto toda esta era. Y sí, sigo teniendo mis reservas y peleas, pero entonces aquí podemos encontrar un punto medio donde podemos bregar con esto y aportar algo a cambio desde ello”, apuntaló.

El primer ciclo de “Por amor al arte” está dedicada a la actuación, contó la artista, resaltando que ya cuenta con entrevistas a colegas como René Monclova, Cristina Soler, Jorge Castro, Cordelia González, Jacobo Morales, Braulio Castillo, Juan Pablo Díaz, Ana Isabel, entre muchos otros. No obstante,compartió que aún cuando lleva años conociendo y trabajando con estos artistas, ya sea en las tablas o en un set de cine, sentarse a entrevistarlos no es una hazaña sencilla.

“Me he quedado sorprendida que después de las entrevistas termino quedándome sentada por unos minutos, diciéndome: ‘yo no sabía esto de mi compañero, con el que he trabajado 20 obras’. O sea, para que veas, todos tenemos nuestras historias que no son secretos, nuestras vidas privadas, y anécdotas sin contar, y muchos de estos invitados me dan la oportunidad en el podcast de hablar de todo, y con mucho respeto. Esto aquí es un espacio seguro”, indicó la actriz, quien adelantó a Primera Hora que, entre otros temas, también se encuentra planificando cómo integrar otros temas de interés, como la moda sostenible y el vegetarianismo.

Extraña la “magia” de la radio

Aún enfocada en su nuevo proyecto, Latorre compartió que la radio tradicional todavía sigue un medio de comunicación que lleva muy cerca en su corazón.

“Hay micrófonos en los dos medios, pero los dos son completamente distintos. Desde Magic, la respuesta en la radio era inmediata. Ahora, con ‘Por amor al arte’, que es un proyecto digital, de que tú grabaste, lo dejaste, y vive ahí por mucho tiempo”, opinó. “Yo todavía recibo comentarios del podcast número uno que subimos, que fue el episodio con René Monclova”, agregó.

Pero la figura resaltó que al igual que los podcasts, la radio cuenta con su “magia”, un encanto que experimenta por más de tres décadas de trayectoria.

“Tan pronto están saliendo tus palabras están escuchándolas en el momento. La reacción viene inmediata, ya sea via telefónica o hasta WhatsApp; esa interacción se da al momento. Es como el teatro, que es instantáneo, sientes esa energía desde las tablas. La radio, para mí, tiene esa misma energía”, aseguró.

Los episodios nuevos de “Por amor al arte” suben a los canales de Yamaris Latorre y GW5 Network todos los jueves, a las 4:00 p.m.