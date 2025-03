Lista para mostrar todo su ser.

Yasmín Mejías romperá el hielo este sábado al presentar sus distintas “caras” con su nuevo “stand-up comedy musical” en el Moneró Café Teatro and Bar en el Bellas Artes de Caguas.

La veterana actriz compartió con Primera Hora que la puesta en escena combinará la comedia y la música para explorar distintas facetas de su trayectoria pública, pero no a través de sus conocidos personajes, sino en su persona.

“Te confieso que me daba mucho miedo hacer ‘stand-up’, porque ahí te presentas tú y te desnudas tú. Además, uno tiene un montón de preguntas: ¿tendré el ritmo? ¿Tendré la capacidad? ¿Yo podré ser yo, más allá del personaje?“, sostuvo la artista en entrevista telefónica sobre la obra ”Todas las caras de Yasmín Mejías".

Pero la mente detrás de “Altagracia” aseguró que su pasada presentación “¿Y ahora, qué hago con la grúa?“ (donde se despidió de quien fuera su compañero de escenario y amigo Pedro Juan Texidor, quien murió el 9 de marzo del año pasado) la ayudó a derribar esas inseguridades.

“Cuando Carlos Esteban Fonseca me propuso esta puesta en escena ya yo estaba ‘ready’, yo estaba lista, y le dije que sí, sin pensarlo”, manifestó.

Mejías indicó que la audiencia disfrutará de ver cómo el humor se convirtió en una poderosa herramienta para enfrentar los mayores retos en su vida. “Hay cosas que no podemos cambiar y las podemos superar, y el humor me ha servido para sobrevivir muchísimas situaciones, inclusive, la situación social y política que vive el país”, compartió, al tiempo que sostuvo que “hay cosas que las tiene que tomar como chiste” para evitar que impacte tu bienestar.

“El humor es una herramienta sanadora, y me gustaría que la gente pueda reconocer cuán valiente es vivir esta experiencia, y que lo empiecen a usar, hay que reírse de uno mismo”, destacó.

La artista dejó claro que uno de esos momentos que el humor fue su capa y espada fue cuando ejerció como senadora del Distrito 8 para el Partido Popular Democrático, durante la administración de Sila María Calderón, momento que catalogó, entre risas, como su “época de oscurantismo”.

“Esa fue la locura más grande que cometí en mi vida, pero no me arrepiento, aprendí mucho, hice mi trabajo con honestidad, salí de la Legislatura ilesa”, indicó. “Por ahí hay gente que dice que me robé hasta los clavos, pues yo quisiera saber dónde están, porque no hay clavos”, agregó, asegurando que lo único que logró conseguir en su cuatrienio como legisladora de la Cámara Alta fue una casa “que ya no la tengo porque la perdí”.

“Me siento orgullosa de ser sobreviviente de la Legislatura de Puerto Rico, de salir sin un señalamiento, y de haber hecho mi trabajo. Salí de allí siendo ‘rookie’, con 100 proyectos aprobados, y un equipo de trabajo que se ha extrañado”, resaltó la expolítica, quien también recuerda ser una de las arrestadas durante las manifestaciones contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques junto a su colega y mentora Velda González.

“También estuve presa porque hice desobediencia civil, y estuve en la Cárcel Federal, así que, de esa temporada, aunque fue una locura, fue un ambiente feamente cargado, fue también un momento de muchos logros, y me siento orgullosa de mí”, destacó.

Mejías, en fin, asegura que los boricuas podrán conocer a “la mujer que soy” en un espectáculo lleno de diversión.

“Vamos a recordar muchas cosas juntos”, enfatizó.

Los boletos para “Las caras de Yasmín Mejías” se encuentran disponibles en Ticketera.