Hace más de dos décadas que está fuera de la televisión, pero la huella de su personaje “Altagracia” en la recordada comedia Entrando por la cocina la persigue.

Hacer referencia a la reacción del público le provoca a Yasmín Mejías una gran sonrisa, producto del sabor agradable de las continuas muestras de cariño de tantos admiradores, de las anécdotas que se han ido sumando con el paso de los años, y de la amistad genuina con sus compañeros en el set que derivó de esa experiencia laboral.

“Estoy bien agradecida de Dios porque yo llevo muchos años fuera de la televisión y la gente recuerda a ‘Altagracia’ como si fuera hoy. Uno a veces piensa que solo está haciendo comedia, pero no, uno está tocando la vida de la gente que te ve”, compartió la actriz, quien desde 2018 reside junto a su esposo, Marcos Malory, en Kissimmee, Florida, pero que estuvo de visita en Puerto Rico como parte de los preparativos para Entrando por la cocina, el musical. La comedia teatral se presentará el 31 de marzo, y el 1 y 2 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan.

“En la Florida es bien gracioso. Pasa que estoy hablando con Marcos en una tienda y de momento llega alguien ‘esa voz… ¿usted es…?”, dijo emocionada al rememorar una de tantas experiencias cuando la reconocen. Incluso, hay quienes creyeron real en un plano personal el romance con el actor Pedro Juan Texidor, a cargo del personaje de “Tato”.

“Todavía al día de hoy hay gente que cree que ‘Texti’ y yo somos pareja. He ido a sitios con Marcos y digo ‘él es mi esposo’, y hay gente que nos mira y a veces me dicen ‘pero ese no es ‘Tato’, y les digo ‘’Tato’ es esposo de ‘Altagracia’. Este es el esposo mío’”, añadió entre risas.

De su personaje, que nació en 1985 en el Show del Mediodía (WapaTV), atesora diversas ganancias. “Aparte de haberme acercado a la gente, es el programa que me catapultó. Yo había estado haciendo otras cosas. Ya había estado trabajando con Elín Ortiz, había estado trabajando en (la comedia televisiva) Barrio cuatro calles, en Los angelitos, había trabajado con los Vigoreaux cuando hacían Sábado en grande, pero fue Entrando por la cocina lo que catapultó mi carrera en la televisión”, repasó complacida. “Pero yo te diría que de las cosas más significativas que Entrando me ha dejado, son mis relaciones con mis amigos del programa”. La conexión se mantiene firme con el paso del tiempo. La nostalgia aflora en cada encuentro.

“Nos divertimos mucho. Fueron 14 años que estuvo en la televisión. Aunque quizás no hablemos todo el tiempo, siempre estamos pendientes de lo que está pasando a cada uno”, recordó con orgullo. “Hemos tenido varias reuniones de producción (para el musical) y lo más que hacemos es recordar. Disfrutamos como si fuéramos una clase graduada que se reúne para recordar las cosas”, mencionó sobre la pieza que junta una vez más a “Tato” (Pedro Juan Texidor), “Don Luis” (Luisito Vigoreaux), “Guille” (Víctor Alicea), “Enriqueta” (Carmen Nydia Velázquez), “Frankie” (Carlos Merced), “Cary” (Waleska Seda) y “Angélica” (Lidiette Batista). La locutora y presentadora Jacky Fontánez se integra como talento invitado.

"Altagracia" y su adorado "Tato". ( Archivo )

Aunque con un toque de actualidad, Mejías fue enfática en que la esencia que hizo favorito el espacio de comedia se mantendrá en esta próxima puesta en escena. “No quiero adelantar mucho de qué se trata, pero estamos congelados en el tiempo”, dijo. “El público no espera ir a ver un musical y encontrar que hemos evolucionado y que tenemos otra vida. No. El público espera ver esa misma dinámica que se daba porque la gente nos recuerda de esa manera, y eso es algo que hemos querido conservar dentro del libreto”.

A nivel musical, reveló que “va a haber de todo”, incluyendo música urbana. “Además, Luis (Vigoreaux) lo único que puede hacer es reguetón porque Luis canta como los sapos (ríe). A él hay que ponerlo a hablar con música”.

Por otro lado, al analizar el éxito de la comedia, la actriz entiende que parte del mismo recae en la temática que se atrevió a tocar entonces. “Entrando por la cocina estaba adelantado a su tiempo. Fue un proyecto que trabajaba con la inclusión, manejaba la xenofobia porque ‘Altagracia’ es dominicana. Había una serie de situaciones sociales antes de que eso se presentara y se hablara como se hace hoy, pero ya nosotros lo estábamos manejando, y la gente se podía identificar”, afirmó. La formación artística también tuvo mucho que ver, concluyó.

“Lo digo con mucho respeto, somos actores que estudiamos, fuimos a la escuela a estudiar actuación. La inmensa mayoría pasamos por la Universidad de Puerto Rico. Cuando tú tienes un entrenamiento de actuación y tú creas un personaje es diferente a cuando tú creas un personaje, pero tú no tienes la disciplina. Yo he visto personajes en la televisión que los crean de una manera y ya cuando pasa el tiempo, lo que a veces ves es una peluca, un maquillaje, un vestuario, pero ya el personaje se fue, ya no existe”, comparó la artista, quien en este año, por segunda ocasión, dará voz en español al personaje de “Tía Gloria” para la serie animada televisiva Alma’s Way, de PBS, que presenta a una niña puertorriqueña del Bronx (Nueva York) y a su familia.

Dentro de sus planes, Mejías mencionó con ilusión que traerá de regreso Altagracia está de madre, que presentó el año pasado en Orlando, Florida. “Este año volvemos. Vamos para Pointe Sienna (Jacksonville)”.

