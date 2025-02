Emocionada de subir con los “caballotes” del teatro a darlo todo, así se manifestó Yaza López, quien está lista para rocanrrolear en los escenarios con el musical “Rock of Ages”, que arrancará con todo el 28 de febrero y 1ro de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

López compartió con Primera Hora su emoción por formar parte la obra original de Christian D’Arienzo y darle vida a la empresaria “Justice Charlier”, personaje que resaltó como una persona con mucho espíritu, una intérprete de música “soul” que termina siendo la “mamá de muchas niñas” con su negocio.

PUBLICIDAD

“En su club pasan muchas cosas, pero ella es una mujer muy sensible y consciente que todo el mundo merece brillar y soñar, pero ella nunca deja su lado de comerciante. Solo tienen que ir a verla”, expuso la cantante y actriz, asegurando que algo que comparte con esta personaje es que se trata de alguien “que se reinventó, que no se detuvo cuando su época de oro acabó”.

“Tengo mucho de eso en ella, que mi sueño de artista nunca se ha ido, estoy en otro menester, pero sigo siendo artista. Quizás no seré la estrella del show, pero sigo encaminando a otros a ser las estrellas”, sostuvo la también maestra de baile. “Ella también es decidida, viene con mucho ‘power’: lo que yo diga se tiene que escuchar”.

López manifestó también sentirse como “pez en el agua” en la producción de BAS Entertainment, que reunirá a figuras como Braulio Castillo, hijo; Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo, Isel Rodríguez, Jonathan Dwayne, Didi Romero, Julian Gilormini, Christian Pagán y Víctor Santiago en una presentación electrizante y poderosa. Pero la naranjiteña puntualizó que aún cuando siente comodidad con este rol no significa que el mismo sea un “bombito al pitcher”.

“Tienes que estar actuando, cantando, bailando, cambiándote de ropa al mismo tiempo; tienes que seguir cantando mientras estás ‘backstage’ pasando una escena, tienes que seguir con la voz tras bastidores, no hay tiempo para sentarte a descansar. En cuestión de trabajo es más retante, pero me lo estoy disfrutando más”, acotó López sobre la presentación que también contará con nuevas funciones los próximos 2 y 8 de marzo.

PUBLICIDAD

La puertorriqueña aseguró sentirse privilegiada en ser considerada para este proyecto, que forma parte de la iniciativa “Broadway en San Juan”, luego de recibir un mensaje a través de su cuenta de Instagram por la interpretación de su tema “Te vine a visitar” en el aniversario de los 200 años del pueblo de los changos.

“Cuando dije que me iba a detener fue porque quiero enfocarme en otro proyecto, porque ya no tengo oportunidad o estoy muy mayor para los personajes que me interesan. Yo había dicho que ya no, pero el momento llegó”, dijo la ganadora de la competencia televisiva “Va por ti” (Univisión), asegurando que la disciplina y la puntualidad son claves para el éxito.

“El que hayan considerado mi talento, porque no saben quién soy realmente, y formar parte de esta cepa -que lleva una constancia en el teatro, ya se conocen, ya saben cómo trabajan y yo vengo siendo la nuevecita del corillo- es interesante; el hecho de que te digan: ‘mano, quiero esto de ti, pa’ que estés con este chorro de caballotes’ ”, apuntaló.

“Rock of Ages”, que dura sobre dos horas, contará con más de 20 éxitos de legendarias bandas de rock como Styx, Journey, Bon Jovi, Pat Benatar, Twisted Sister, Steve Perry, Poison, Europe, Def Leppard, Joan Jett, Foreigner, Night Ranger y REO Speedwagon.