Para Yazaira “Yaza” López y Zor Ortiz exponerse en los escenarios -ya sea para cantar, bailar, actuar o simplemente ser- siempre ha sido su remedio contra cualquier inseguridad que se manifieste en sus mentes. Sin embargo, reconocieron que, como artistas gordas, siempre se veían expuestas a convertirse en el hazmerreír de alguna presentación solo por su aspecto físico.

Por eso buscan romper ese esquema y manifestarán lo que las hace poderosas en “El club de las gordas”, una obra que demostrará que el aspecto físico no es límite para vivir la mejor versión de uno mismo y tendrá su puesta en escena del 3 al 5 de mayo en el Teatro Victoria Espinosa en Santurce.

Las actrices hablaron con Primera Hora sobre la obra que gira en torno al feminicidio de “Diana Sambolín”, una conocidísima y atractiva coordinadora de certámenes de belleza cuya muerte violenta destapa un sinnúmero de conflictos sobre ella y quienes la rodeaban. Sin embargo, el incidente se ve afectado por los prejuicios del “Agente Maldonado” (interpretado por José Chema), quien no toma el caso con la seriedad que merece por ser la víctima una mujer gorda.

Ese tropiezo provoca que las cinco amigas de Diana se unan para crear un club encargado de no solo esclarecer el trágico incidente, sino también reconocer el valor que tuvo esta mujer en sus vidas y descubir su valor como personas.

“Aun cuando ‘Diana’ estaba viva, siempre pensó primero en su grupo de amigas, que fueron las que estuvieron con ella siempre, a las que siempre las empoderaba, que siempre les decía que podían hacer todo lo que querían hacer, y sabía de las cualidades que cada una de ellas poseía. Eso es lo más lindo de la historia, el cómo un ser humano se puede ir de este plano y nosotras que estuvimos tan cerca de ella no sabíamos cuán importante fuimos para ella”, expresó Yaza, quien le dará vida a “Raquel Acosta”, una escritora que se sumerge en la literatura para distraerse de la realidad y buscar su voz más auténtica.

Yaza, quien también es cantante en vida real, expresó que esta pieza, adaptada y dirigida por Abi Villareal, busca romper los estigmas de la gordofobia -el miedo o la aversión irreal hacia los cuerpos gordos- mediante la interacción que cada protagonista sostendrá con los personajes secundarios.

“La gordofobia es uno de los temas de los que poco se habla, pero es el más que vivimos hoy día, creo que hasta más que el cáncer. La diferencia entre el cáncer y la gordofobia es que el cáncer es una enfermedad que cuenta con tratamiento y ayudas económicas, pero la gordofobia no. Y creo que con esta obra vamos a impactar muchas vidas sobre este problema”, expresó la actriz, quien reveló que aceptar este rol en la obra producida por Ángel Manuel García ha sido crucial para su vida dentro y fuera de los escenarios.

“Yo he sido gorda toda mi vida, siempre pensaba en mi gordura primero. Ahora encontré mi poder, por eso no temo tomarme una foto, ni desnudarme, ni temo ser quien soy. Yo fui flaca, rebajé para lograr una meta que me habían pedido y nada pasó. Realmente, es el poder y la actitud con la que lleves las cosas, trabajar tu salud mental y entender que no todo el mundo te verá de la forma en que te quieres ver”, manifestó.

Incluso, la artista manifestó que aún con esta seguridad adquirida, los ensayos en los que ha participado desde hace más de dos semanas han expuesto vulnerabilidades que necesita comprender y vivir con ellos.

“Por lo general, a los artistas gordos nos toca ser el personaje chistoso, el extra, la amiga de la protagonista flaca, en esta obra, las mujeres gordas somos las protagonistas, ya no somos el telón, ya no estamos en la sombra”, apuntaló.

Ortiz indicó que encarnar el papel de “Gloria Ramírez”, una joven resiliente que busca superar sus problemas de autoestima, le ha permitido salir del cliché y humanizar las experiencias que pueden vivir las personas gordas.

“Esta obra empieza con la muerte de ‘Diana’ y las historias de las otras personajes se termina uniendo con esta pérdida. Esto hace y nos obliga a nosotras, como mujeres gordas, salir al frente y decir que estamos aquí, que existimos, que no somos invisibles, que nos vemos, nos apoyamos, nos extendemos la mano y nos tenemos unas a las otras, y que nos acompañaremos”, aseguró.

Igualmente, Ortiz sostuvo que esta puesta en escena cuestionará el asunto de cuando encajan a las personas gordas en roles específicos para cumplir con una responsabilidad de manera simbólica y luego adjudicarse el crédito.

“En la obra tocamos cuando vemos que te usan para trabajar algún frente, cuando te quieren para llevar un mensaje, para realizar un trabajo específico, pero luego ellos toman el crédito de lo que hiciste. Ahora es al revés, nos toca a nosotras. No dejaremos que nos usen para lo que quieran, no soy solo una ama de casa, una esposa, una exempleada, una mujer frustrada, ni una escritora frustrada, eso se acabó. Ahora nosotras nos encontramos apoyándonos a nosotras mismas y brindando el mensaje de que tu gordura no te limita ni te debe limitar, y que tu amiga, no te das cuenta, puede estar igual o peor que uno”, expresó Ortiz.

Las funciones de “El Club de las Gordas” se realizarán los días 3 y 4 de mayo a las 8:30 p.m., y el 5 de mayo a las 6:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Los boletos ya están disponibles a través de PRTicket o llamando al 787-200-7110.