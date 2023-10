Contar con millones de seguidores en sus redes sociales es un resultado que abraza la influencer puertorriqueña Zilca Rebeca Vega, en especial ante su propósito de motivar a ejercitarse a quienes viven con el dolor físico que conlleva algún diagnóstico. Pero esa popularidad también ha conllevado enfrentar burlas y críticas de otro sector que busca restarle méritos a su labor.

Parte de sus experiencias las compartirá en su “stand-up comedy” Ahora me toca a mí, que realizará el próximo 6, 7 y 8 de octubre como parte del 3er Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo, en Bayamón. La jovialidad, el dinamismo y la sonrisa constante se hacen presentes al hablar con Primera Hora sobre la oportunidad. El entusiasmo se apodera de su ánimo, el que alterna con la incertidumbre de pensar en estar frente a un público presencial por primera vez en un teatro.

“Estoy súper, meganerviosa”, dijo entre carcajadas. “Nunca lo he hecho (teatro). Es bien retante. Es como tratando de parir muchas neuronas nuevas, porque tienes que memorizar algo que eso hace muchos años que no lo hacía. Y tengo una condición que afecta a la memoria”, prosiguió haciendo referencia al diagnóstico de fibromialgia, trastorno que además se caracteriza por dolor físico y fatiga.

Desde 2015, Zilca Rebeca ha utilizado las redes sociales para educar y motivar sobre la importancia de ejercitarse más allá de cualquier reto de salud. Con cerca de cinco millones de seguidores en conjunto entre sus cuentas de Tik Tok, Facebook, Instagram y YouTube, a través de sus videos procura invitar a la reflexión sobre adoptar una actitud positiva en la vida. Mediante la puesta en escena, la también maestra de educación física busca compartir su historia de superación y el deseo de ver los desafíos con humor.

“Ahora me toca a mí es esa oportunidad que la vida me ha dado para transformarme y para transformar otras vidas”, reveló sobre el “stand-up” escrito y dirigido por su hermano Radamés Vega, y bajo la producción de En Buena Compañía.

“Ahora me toca a mí seguir trabajando la bendición, porque es la bendición que llegó y los milagros hay que trabajarlos”, reflexionó al detallar parte de lo que compartirá. “Es como un resumen de todo lo que me ha pasado desde que llegué a las redes sociales. También toca el tema de los envíos no solicitados, me envían partes privadas como tú no te imaginas. Eso sí, despierto pasiones, fíjate, la fea vieja esta despierta pasiones de todos lados”, reveló tras presumir sus 63 años. “También, la sexualidad en nuestra edad, que es como el tema del cuco, nosotros los viejitos... ‘no, uy no, no quiero escuchar eso’ (ríe). Es otro tema que se va a tocar”.

También planteará en el espectáculo de comedia lo difícil de lidiar con las burlas en las redes sociales, en especial por quienes critican su edad y su aspecto físico.

“Cuando tú has pasado por un abuso y crees que ya eso no existe en tu vida, y cuando te expones a las redes sociales te das cuenta que ser viejo es desagradable, que tener una nariz grande es desagradable, que a esta edad tú no tienes derecho a una transformación o a hacer lo que te dé la gana, que eso es ‘para ciertas personas’ “, reveló mientras, entre pausa y pausa, se quebraba entre sollozos.

“Pienso que las personas quieren descargar sus tristezas, sus frustraciones. Es un trabajo que yo estoy haciendo como maestra de educación física. ¿Que lo estoy haciendo de forma diferente? Sí, porque no estoy en el aula, estoy en mi casa”, expuso la educadora natural de Bayamón. “No es porque sea joven, no es porque sea linda, no. Es porque soy un maestro que ha venido a este sitio aquí porque es más amplio y tengo un montón de seguidores”, prosiguió, y valoró que es “más la gente linda que los que a veces quieren hasta destruir lo que tú has construido”.

Como parte de su historia de superación hablará de cómo ha lidiado con inseguridades que ha vivido desde infancia.

“Desde pequeña… Nosotros éramos cinco y siempre me comparaban con la otra hermana, con la mayor. Había un primo de mami, y siempre los familiares, tú sabes que son los primeros hostigadores que tú vas a tener y menos cuando la familia no conoce de lo que es el respeto, el amor, cosas básicas que nosotros entendemos ahora. Decían ‘ay bendito, María (su madre), si Becky no mejora con la muerte hay que rezarle boca abajo”, compartió sobre una vivencia que se repetía en su crianza. “Todo el mundo riéndose y yo no lo entendía, pero él siempre lo decía tanto y tanto, que yo recuerdo eso”.

Y Zilca Rebeca se lo creyó.

“Desde niña, la cuestión esa de fea, y duele, aunque tú no lo creas, eso va formando una herida en ti, y complejos y otras cosas más”, reveló entre lágrimas. “Pero como te dije, me lleno los ojos así (de lágrimas), pero después digo, ‘no, espérate, esto es mi transformación’. A lo mejor no soy de los estándares para ti, pero para mi esposo lo soy. Yo soy lo más lindo que existe”.

¿Qué ves tú cuando te miras al espejo?

“La fea, la vieja fea”, respondió en llanto. “Y después observo que no es la belleza física lo que es importante. No nací linda. No tuve esa suerte. Pero soy graciosa”.

La determinación y el énfasis de compartir su anécdota es para provocar en quien atraviese una experiencia similar la motivación de trabajar en su amor propio.

“Luego de observarme, luego de ver quién soy yo, digo ‘no, tienes una hermosura, hay una hermosura’, así que me veo luego hermosa”, afirmó, y expresó que perdonar ha sido una de las acciones que la ha ayudado a ir sanando.

El amor del público ha sido una de las mejores medicinas. “Cuando la gente me ve en la calle me abrazan y me dicen, ‘tú no tienes idea que cuando mi esposo me dejó, cuando me dio cáncer, y yo estaba en los peores momentos, tú dijiste levántate, eres como una misionera’. Otras personas, ‘me levanté de la silla de rueda, yo no me estaba moviendo y ya me estoy moviendo’, ‘me sacaste de la cama’, entonces estoy haciendo lo que yo vine a hacer aquí”, resaltó complacida sobre su labor educativa.

Bailar para sentirse mejor

Desde 1998 comenzó a “vivir con dolor después de una pulmonía”, pero fue en 2010 cuando se le diagnosticó fibromialgia tras sufrir las secuelas de un accidente automovilístico en 2002 que le afectó el cuello.

Aunque en un principio utilizó medicamentos para sobrellevar el trastorno, en la actualidad no lo hace. Pero cada día lidia con el dolor, excepto en la espalda baja, “porque una de las cosas que digo es la buena postura, que ha salvado mi vida también”.

Conocer en mayor medida sobre esta condición crónica fue clave para manejarla.

“Todos los estudios afirman, los estudios científicos, que la persona que vive con fibromialgia diagnosticada lo mejor que puede hacer es bailar”, sostuvo enfática sobre uno de los mensajes que promueve. “Se tiene que mover y el ejercicio va a curar toda clase de enfermedad, porque la enfermedad del sedentarismo es la peor de todas”, reveló, y destacó que ejercitarse fomenta la creación de “nuevas neuronas, especialmente cuando tú te mueves, cuando tú llevas tu cuerpo como una maquinita que trabaje”.

Boletos para el “stand-up comedy” Ahora me toca a mí están a la venta a través de PRTicket.com o llamando al 787-200-7110.