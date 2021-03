Charytín Goyco recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, ocasión que quiso compartir con sus seguidores en redes sociales.

La “Rubia de América” destacó que no tuvo reacción al medicamento.

“Amores queridos ya me puse (hace pocos días) la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Que alegría tengo de ya tener mis dos vacunas!!!” Les cuento que no tuve ni la mínima reacción en ninguna de las dos dosis (emoji de oración)... me sentí como si no me la hubieran puesto.....fue una linda experiencia para mi!!”, escribió la artista de 71 años, quien a renglón seguido exhortó al público a inocularse.

“Los invito a todos a vacunarse desde que su circunstancia les permita hacerlo..... es la única manera que podremos terminar con esta terrible pandemia que tantas desgracias ha ocasionado!! Yo creo en la Ciencia, creo en Dios y creo en mí!!”.