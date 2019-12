Alex DJ: “Me encanta llevar alegría” Por Rosa Escribano Carrasquillo 12/10/2019 |11:45 p.m.

El presentador conocido como Alex DJ disfruta a plenitud ser el protagonista del programa de juegos que modera por televisión. Lo ve como un sueño por el que valió la pena esperar poco más de 20 años. Por eso, a la pregunta de cómo se siente cuando mira atrás y recuerda a aquel adolescente que ilusionaba ese logro, y que luchó tanto por él, la amplia sonrisa se borra un poco y, sin poder evitarlo, comienza una pausa silenciosa que da paso a las lágrimas.

El animador se recompone para responder. “Me siento satisfecho”, dijo con la mirada a lo lejos, tras recibirnos en su hogar en Las Piedras. “Se siente bien bonito. Los sueños se hacen realidad, pero tienes que trabajar para que se cumplan”, puntualizó el presentador de Puerto Rico gana (Telemundo).

La razón para que afloren sus emociones llega cuando repasa las dificultades. “Fue sumamente duro, muchos años. Por eso es que ahora cuando hablo de esto todavía siento emoción, porque fue bien fuerte en el sentido de que no estaban las relaciones, no estaban las conexiones, no conocía a nadie. No fue fácil. Antes de eso fueron muchos no, muchas pichaeras”.

Pero Álex Colón nunca optó por olvidarse de su aspiración. “Fue insistir porque ese era mi sueño. Yo no me cansé y creo que, de todas las cosas, la perseverancia fue el punto clave para llegar a donde estoy”.

Alex DJ vive por compartir alegría con la gente El animador habla de cuánto valora vivir un sueño que anheló por tanto tiempo.

Al hablar de sus orígenes, aclaró que fue un “paso a paso”, pero convencido de que era su destino. “Desde chiquito siempre he sido presenta’o. Siempre estaba en todos los bailes, en las fiestas de Navidad, en todas las cosas que tenían que ver con música, desde kínder”, reveló con una amplia sonrisa.

“Primero fui disc jockey a los 16 años”, compartió sobre la experiencia con la que se estrenó en el centro comunal Mario Morales Hernández, cerca de su casa, a donde nos llevó con un entusiasmo que todavía lo arropa. “Cubría actividades como baby showers, cumpleaños, cosas del barrio o de la escuela”, añadió.

“Al principio era solamente mezclando con los platos. Cuando viene el karaoke, ahí vino la interacción de animar porque había una necesidad de hablar y entretener”.

Luego llegó la oportunidad de formar parte de una agrupación de merengue, sin dejar su labor como DJ en otros eventos. “Cantar era mi otra pasión. Audicioné y estuve cinco años con Víctor Roque y La Gran Manzana, con él, cantando al frente. Eso me dio mucha escuela”, valoró Alexis R. Colón Rivera (su nombre de pila), quien se graduó de tecnología en electrónica, lo que nunca ejerció. “Nosotros íbamos a lo que era El show de las 12 con Paquito Cordero. Íbamos a cantar al estudio que ahora mismo es mi estudio, que es el estudio Eddie Miró. Yo llegaba bien temprano porque me encantaba lo que es la televisión, veía a los técnicos, a Eddie Miró, a ver todo lo que hacían. Me quedaba mirando porque tenía ese sueño de estar en televisión”.

Al culminar su labor en la orquesta, Álex continuó sus funciones como disc jockey, y con su ilusión de moderar un espacio televisivo.

“Un día, y no me preguntes por qué, no sé, dije ‘voy a ir a Wapa en Guaynabo y voy a llevar un paquete de donas. Voy a entrar por ahí, a buscar a alguien que me dé una oportunidad, que por lo menos me conozca’. Traté de entrar por uno de los portones, pero no me dejaron. Fui por el otro portón y dije que era un delivery de pizza, y me dejaron entrar”. La iniciativa lo llevó a conocer a Adolfo Ontivero, productor entonces de El tiempo es oro con Mr. Cash. “Le dije que me encantaría estar en televisión y él me dice ‘ajá’, como quien dice, ‘¿éste de dónde salió?’, pero fue muy amable. Cogió mi número de teléfono”.

Meses después, lo llamó para el desaparecido programa Gana con ganas, moderado por los actores Francis Rosas y Danilo Beauchamp. “Yo era el locutor Dj. Entraba con el programa y presentaba a los animadores”.

Tras el fin del programa, el animador y el productor siguieron en contacto y crearon una propuesta.

“Adolfo gastó todos los ahorros que tenía en el programa piloto, sin tener trabajo. Yo gasté los ahorros, pero hicimos el programa piloto. Quedó espectacular, pero pasaron meses y nadie nos daba la oportunidad de enseñar el programa piloto. No era como que tan fácil”. Hasta que, finalmente, llegó esa oportunidad a través de José Cancela, presidente de Telemundo, quien se entusiasmó con la idea.

“Él confió en mí. Estoy 100% agradecido por la oportunidad”, manifestó Álex, quien atribuye el éxito de Puerto Rico gana a que “me dejaron ser como soy, me dejaron ser una persona normal”.

Sobre su labor hace seis meses en el programa de juegos, insistió en la originalidad. “Desde el principio no es un personaje, tanto así, que no leo teleprompter, no tengo libreto, no estoy leyendo nada en ningún momento, a menos que sea un anuncio”, reiteró.

Al hablar de sus funciones en el espacio que se transmite los lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:00 a 8:00 p.m., enfatizó su complacencia en conectar con el público.

“Me encanta llevar alegría”, aseguró. “Me gusta el formato de Puerto Rico gana porque era lo que yo tenía en mente, que era poder de alguna manera ayudar a una persona que tenga una necesidad. Eso me llena. Realmente, es lo que me hace feliz”.

Una vez a la semana, cuenta con su hijo Alexis Julián Colón Soto, quien también sigue sus pasos en el interés por animar. “Una vez tuvimos la oportunidad de que él presentara el programa y lo hizo. Él está conmigo durante el programa los miércoles. A él le encanta”, dijo el también padre de Alexandra Juliana Colón Soto, de 18 años, y Almarie Colón Rivera, de 12. Sigue los pasos de papá. Una vez a la semana, su hijo Alexis Julián lo acompaña en el programa Puerto Rico gana, de Telemundo. ([email protected])

Aunque tuvo que esperar más de dos décadas, Alexis reflexiona que esta era la etapa idónea para que se cumpliera su anhelo.

“Este era el momento, porque ahora están pasando muchas cosas espectaculares que a lo mejor cuando yo tenía 18, 20 años, no las iba a poder trabajar como las estoy trabajando ahora mismo, que tengo la madurez, que tengo 41 años. Dios sabe lo que hace porque en ese momento yo creo que no iba a aguantar tantas cosas que vivo ahora alrededor mío”.