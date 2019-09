Artistas lamentan la partida del cantante José José

View this post on Instagram

Que triste noticia...se nos fue el Principe De La Canción. Siempre fue una influencia muy grande para mi. Su manera de interpretar, esa lágrima en la garganta, esa mezcla de potencia y dulzura en su voz. Esta foto fue tomada en su homenaje cuando tuve el privilegio de cantarle mi favorita de su repertorio, Amor Amor. Una noche que jamás olvidaré. Descansa en Paz maestro, vuela alto ????