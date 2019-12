Bad Bunny entrega hoy juguetes en San Juan Por Primerahora.com 12/22/2019 |00:00 a.m.

Como hizo el año pasado, Bad Bunny obsequiará hoy a los niños de Puerto Rico antes de la llegada de Santa Claus cuando los reciba en la entrega de regalos “La Vieja Tradición”, de su Fundación Good Bunny.

La actividad se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. a 1:00 de la tarde en el Centro de Convenciones en San Juan, con la colaboración del programa Toys for Tots de los U.S. Marines, que brindará apoyo con la transportación de 1,000 niños y niñas a la actividad, y con personal durante la entrega de regalos.

Para que la experiencia sea la mejor, los organizadores han recomendado que no se lleven niños menores de 8 años debido a la cantidad de personas que se espera. Para salvaguardar la seguridad de niños y adultos, no se permitiría pernoctar en las inmediaciones del Centro de Convenciones para hacer fila en horas de la madrugada. La entrada al Centro de Convenciones será por las puertas del área Oeste. Una vez entren al Centro de Convenciones deberán pasar por el área de registro, donde se le proveerá un “voucher” a cada niño presente para redimirlo y recibir su regalo. Para los que vayan en sus autos, se informó que los estacionamientos abrirán a las 6:00 a.m. y habrá una tarifa especial de $5.

Se entregarán regalos a los primeros 20,000 niños y niñas que se den cita.

La Fundación Good Bunny, creada por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), es una entidad sin fines de lucro que persigue adentrar a los jóvenes en las disciplinas de la música y las artes como parte de su desarrollo. La Fundación busca, además, contribuir a la formación de valores y al desarrollo personal mediante las disciplinas artísticas, con el fin de elevar el nivel músico-cultural en la Isla.