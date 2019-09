Casi 18,000 personas piden que Molusco sea despedido por “bullying” Por Primerahora.com 09/06/2019 |07:01 p.m.

Unas 17,900 personas han firmado una petición para que Jorge Pabón, Molusco, sea despedido del programa radial “Los reyes de la punta”, de La Mega, tras realizar comentarios que han sido catalogados como ofensivos contra el ex Menudo Ray Reyes y su sobrepeso.

Luego que el cantante lamentara que tanto Molusco como Alí Warrington se hayan mofado, los animadores radiales pidieron disculpas.

“Esto es una falta de respeto hacia todas las personas que estan batallando con el sobrepeso. Este tipo de bullying es humillante para todas las personas obesas y para la población en general. Hay que detener el bullying en todas sus facetas!!! El bullying causa depresión, suicidios, ansiedad, entre otros problemas mentales y de salud. Este individuo se pasa mofandose de las mujeres, de las personas y su programa es un constante BULLYING!!”, lee la petición realizada por Silvia Mendoza en la plataforma Change.

Ayer, Reyes, quien se presentará en concierto junto con varios ex Menudo, lamentó que ese sea el saldo para quienes han dado gloria a la isla en algún momento.

“Está muy brutal y como decía un amigo mío, tener un gran poder como el que tienen ustedes conlleva una gran responsabilidad. Pero, ¿sabes por qué decidí escribirte y dejarte saber mi enco… y mucha tristeza por lo que hicieron? Porque hirieron a mi mamá y a mi hijo... En este momento mi hijo los odia porque él sabe de mis condiciones médicas por la cual adquirí peso y le pareció injusto y patético que dos ballenas (sus palabras) se mofaran de su papá y no valoraran el esfuerzo que he venido haciendo cuidando de mi salud por mí y para ellos... Él es un chamaco bien bueno y respetuoso pero lo que quería y quiere es romperte la cara .... ¿Y mi madre? Ahí sí que el que quisiera rompértela soy yo ka.... Mi madre hoy lloró como lo que es, una madre protectora que no quiere que hablen así de su hijo”, establece parte del extenso mensaje que publicó en las redes sociales.