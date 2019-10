¿Cómo se ven los protagonistas de “Mean Girls” 15 años después? Por El Comercio / GDA 10/03/2019 |08:31 p.m.

Cada tres de octubre es un día especial para las “Mean Girls”, y para los fans de esta cinta. Además, es el día de usar ropa de color rosa. Si has visto la película, sabes de qué estamos hablando.

En de este artículo te mostramos cómo han cambiado los actores de esta famosa película.

Muchos de los protagonistas han seguido en el mundo de los reflectores, como es el caso de Amanda Seyfried, que luego de interpretar a Karen Smith, incursionó con mucho éxito en las películas de género romance; sin embargo, elevó su estatus de actriz de Hollywood con el papel de Sophie Sheridan en la comedia musical “Mamma Mia”. Hasta el día de hoy, continúa su carrera como actriz.

así lucen ahora los protagonistas “mean girls” 1/10 cor zoom Lizzy Caplan (GDA) zoom "Mean girls" cumple 15 años: Lacey Chabert. (GDA) zoom Antes y después de Tina Fey. (GDA) zoom Daniel Franzese (GDA) zoom "Mean girls" cumple 15 años: Lindsay Lohan. (GDA) zoom "Mean girls" cumplen 15 años: Rachel McAdams (GDA) zoom "Mean girls" cumple 15 años: Amanda Seyfried (GDA) zoom Antes y después de Amy Poehler. (GDA) zoom Tim Meadows (GDA) zoom Jonathan Bennett (GDA)

Asimismo, sucedió con Rachel McAdams, quien interpretó a Regina George, personaje con el que obtuvo muchas críticas favorables. Su segundo papel importante vendría con el drama romántico “The Notebook” junto a Ryan Gosling. En el 2012, actuó en “The Vow” junto a Channing Tatum, película basada en una historia real. En el 2016, obtuvo su primera nominación a los Premios Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película “Spotlight”. La actriz ha obtenido una carrera de éxito y continúa en proyectos por estrenar.

De igual manera sucedió con Tina Fey, Srta. Sharon Norbury, y Amy Poehler, Sra. George; pues ambas se convirtieron en íconos de la comedia.

Por otro lado, Lacey Chabert, quien interpretó a Gretchen Weiners, siguió apareciendo en muchas producciones de Hollywood, aunque sin ninguna explosión de fama. La actriz se mantiene en la televisión estadounidense, pero con perfil bajo.

De igual manera pasó con Lindsay Lohan que, luego de muchas interpretaciones elogiadas y su incursión en la música, la actriz hundió su carrera actoral con su adicción al alcohol y las drogas. Aunque sigue siendo recordada en Hollywood, aún no ha encontrado un papel que la haga resaltar en los reflectores. Por ahora se mantiene sobria.