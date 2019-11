De luto Dayanara Torres Por Primerahora.com 11/20/2019 |05:26 p.m.

La ex reina de belleza Dayanara Torres compartió esta tarde, por las redes sociales, que su abuela falleció.

La Miss Universo 1993 publicó una carta de despedida para la mujer en la que menciona sus bondabes y los recuerdos que atesora de ella.

"Mi Abuela Aida... hoy sin quererlo te digo hasta pronto. Con mi corazón en pedazos ??.

El cielo recibe otro ángel que nos cuide desde arriba. Sé que ya no sufres más y estás en paz.

Gracias por todo lo que me enseñaste, contigo pasé todos mis veranos desde que tengo uso de razón en Villalba con todos mis tíos, tías y primos... mis mejores recuerdos de mi niñez.

Gracias por enseñarme a rezar el Rosario y por rezar tantos rosarios dedicados a mi . Gracias por enseñarme con tu vida y dedicación lo que es Amor Incondicional...

Eres el ser humano más dedicado y entregado a los demás que he conocido en mi vida.

Te Amo y Te Amaré todos los días de mi vida...", escribió.