Jowell: “Ha sido un golpe fuerte el cual todavía se me hace difícil asimilar”

Quiero darles las GRACIAS a todos mis Fans y Amigos de siempre por su solidaridad conmigo en estos días. Ha sido un golpe fuerte el cual todavía se me hace dificil asimilar. Se que estaré bien. Mi padre me dejó una base hecha y ya habíamos ensayado este momento.... Solo que cuando es Real es mucho más duro. Les pido disculpas porque he estado desconectado de ustedes aca en las redes y todavia me faltan miles de mensajes por responder. Sepan que dentro del dolor estoy bien y muy pronto estaré nuevamente repartiendo mi sonrisa por todos lados como me enseñó Avelino. Los Quiero Mucho y Gracias nuevamente ????