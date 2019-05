Kim Kardashian y Kanye West le dan la bienvenida a su cuarto hijo

Kim Kardashian West y Kanye West se convirtieron en padres nuevamente con la llegada de su cuarto hijo.

Ambos dieron la bienvenida a su retoño, producto de un vientre alquilado.

Kardashian West confirmó a través de Twitter que el bebé había nacido el viernes.

"¡Él está aquí y es perfecto!" tuiteó Kardashian.

La estrella dijo que el bebé se parecía a su hermana Chicago, llamándolo su "gemelo".

"Estoy segura de que cambiará mucho, pero ahora se parece a ella", dijo.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ?