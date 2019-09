Natti Natasha cree en la posibilidad de superarse Por Rosa Escribano Carrasquillo 09/11/2019 |11:45 p.m.

Las visitó con la intención de que creyeran en la mejor versión de cada una.

Con un sí inmediato, la cantante Natti Natasha accedió a visitar ayer el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón no solo para dar una sorpresa a la población como artista renombrada, sino también para llevarles el mensaje de creer en ellas y no permitir que su pasado las detenga en sus ilusiones.

“Quise brindarles un sentido de entendimiento, de que sé de dónde vienen, de darles un mensaje de superación”, destacó la intérprete urbana en un aparte con Primera Hora sobre el acercamiento de parte del proyecto Yo creo en tu talento, a cargo de la coreógrafa Juliana Ortiz, quien también promueve Por amor al arte. “Me emocionó ver que dadas las circunstancias donde están estas personas, que tienen años aquí, tienen ese gran deseo de salir adelante y de mejorar y de superarse, de solucionar eso que en un momento dado fue un grave error”.

El grupo de la población correccional, que incluyó de custodia mínima, mediana y máxima, la recibió con gritos y aplausos tan pronto la reconocieron al entrar al salón programado para la actividad, donde la cantante tomó unos momentos para expresarles un discurso motivacional. Acto seguido, una de las participantes de Por amor al arte, Amarilis Rodríguez Román, interpretó el éxito La mejor versión de mí, lo que provocó las lágrimas de la vocalista, quien se levantó de su asiento para acompañarla a cantarla.

“Me emocioné muchísimo porque las canciones las hago con ese propósito”, dijo durante la entrevista. “Esa canción en especial, cuando yo la escuché, cuando la interpreté, cuando la grabé, hasta cuando hice el vídeo, siempre fue muy emocional. Es una canción muy delicada para mí porque no habla solamente de un amor, habla de todo lo que en la vida los seres humanos podemos mejorar siempre, cada persona, para trabajar en su mejor versión si se lo propone”, reflexionó. “Siento que me identifiqué con la canción, al igual que muchas otras mujeres, y eso lo vi el día de hoy cuando esa chica se fue a cantar y me fui en llanto porque de una manera u otra, conecté con ellas”, agregó convencida la cantante dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista. El mensaje de Natti Natasha en la cárcel: "Somos mujeres, pero no somos perfectas" Mira el momento en que la cantante les habló a las confinadas del Complejo de Rehabilitación para Mujeres, en Bayamón.

La voz de Me gusta y Sin pijama enfatizó en lo importante de mantener un enfoque con miras a superar circunstancias difíciles. “Nadie es perfecto”, resaltó Natti. “Todo el mundo tiene algo que le gusta. Cuando hacemos lo que nos gusta, o en este caso están haciendo Por amor al arte, las están llevando a otra dirección donde toda esa energía que tienen la están implementando en el baile, en el canto. Mantienen su mente ocupada, por lo tanto, mantienen su enfoque”, observó. “A mí, personalmente, la música siempre me mantenía en ese enfoque”, dijo. “Siento que el enfoque y la disciplina siempre te van a llevar a esa mejor versión de ti”, añadió la cantante, quien mañana se presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte del Reggaeton White Concert, en el que cantarán Becky G, Lunay y Nicky Jam, entre otros. Sobre el espectáculo, manifestó sentir gran ilusión.

“Tengo muchos nervios porque he ido al Choli, pero no había cantado en un concierto todas las canciones. Había cantado una o tres canciones de colaboración, y esta vez me toca mi show, que estoy loca por que todo el mundo lo vea y que se lo disfrute”, señaló con marcado entusiasmo.

Compromiso firme

La actriz y bailarina Juliana Ortiz, gestora de la iniciativa y responsable del proyecto Por amor al arte, realzó los resultados de este tipo de encuentro.

“Parte de la rehabilitación es la inclusión de los artistas, de nosotros los que estamos afuera”, destacó la artista, quien hace años trabaja con la población correccional. “Creo en la rehabilitación 100 % a través del arte. El arte sana, la danza sana, y ha sido bien positivo para la población. Estamos súper contentos de llevarles esta sorpresa”, aseguró como parte de su experiencia. “Invito a que creamos en las segundas oportunidades como yo le he creído durante mucho tiempo, que en las instituciones penales hay mucho talento, y le den oportunidad, y le abramos las puertas una vez salgan a la libre comunidad”.

La artista urbana conmocionó a las participantes de la actividad, quienes la recibieron con gritos y aplausos. ([email protected])

Por su parte, el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Irving Otero Narváez, manifestó su compromiso por llevar este tipo de actividades para motivar a la población correccional.

“Sabemos que Natti Natasha representa a la mujer. Tiene un tema muy inspirador que habla sobre La mejor versión de mí, y precisamente, es un relato para las confinadas, de cómo mejorar su autoestima, su proceso de rehabilitación, y que saquen lo mejor de ellas en este proceso”, dijo. “Siempre le damos la oportunidad a que gente del exterior, artistas, deportistas, participen y se interesen del proceso de rehabilitación dentro de las instituciones, y conozcan de primera mano lo que se está haciendo con ellos, y que tengan esa oportunidad de interactuar porque los confinados y las confinadas no están apartadas de la sociedad. Realmente, forman parte de ella”.

Valoran el esfuerzo

Ana Rivera, cuyo pasado la llevó a cumplir sentencia en el complejo correccional, ha decidido regresar, pero para llevar el mensaje de la superación a la población. “Estoy aquí porque si yo pude, ellas, todos también. Es de humanos cometer errores, porque nadie es perfecto. El único perfecto es Dios”, reflexionó. “Hacer ese cambio está en cada uno de nosotros”, dijo con énfasis, y confesó que ha basado su rehabilitación en “la esperanza, fe y motivación”.

Luz Rivera, quien lleva tres años y ocho meses de ingreso, dijo que formar parte del cuerpo de baile a cargo de Juliana Ortiz ha sido una oportunidad de mucho valor. “Es una experiencia única y nos enseña a valorar muchas cosas. Nos enseña a valorar lo que es la libertad, la familia, el querer superarse, el empeño de seguir hacia adelante, el no quedarte aquí estancada. Son muchas cosas de aprendizaje, para crecer, madurar”.

A su vez, Stephanie Valedón Cruz, con tres años en la institución, confesó sentirse “muy feliz de haber compartido aquí con Natti Natasha. Esos nos hace crecer más y ver que una persona nos apoya en este peor momento, que no es fácil, pero ahí vamos luchando”.