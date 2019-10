Oprah donará $13 millones a universidad Por The Associated Press 10/09/2019 |10:31 a.m.

Muchas universidades y colegios históricamente negros tienen problemas para recaudar fondos de donadores privados y los estudiantes afroestadounidenses suelen tener grandes deudas porque sus familias suelen tener menores ingresos en comparación con las familias blancas. (AP)

El presidente de Morehouse David Thomas dijo que la donación de Winfrey ha proporcionado fondos para educar a casi 600 estudiantes en las últimas tres décadas.

Oprah Winfrey dará 13 millones de dólares para aumentar las becas en una universidad históricamente negra. Winfrey anunció su plan el lunes en el Morehouse College de Atlanta, lo que se suma a los 12 millones que dio al colegio masculino en 1989. La celebridad se reunió con 47 estudiantes que se han beneficiado de los apoyos existentes. “Me sorprendió mucho enterarme que han pasado 30 años desde que hice esa donación de 12 millones a Morehouse así que hoy me gustaría agregar otros 13 millones a eso”, dijo Winfrey desatando una ovación en un video publicado por Morehouse. El presidente de Morehouse David Thomas dijo que la donación de Winfrey ha proporcionado fondos para educar a casi 600 estudiantes en las últimas tres décadas. La universidad dijo que el regalo fue una sorpresa. El mes pasado Winfrey también dio una donación sorpresa por 1 millón de dólares al United Negro College Fund en un acto de recaudación de fondos en Carolina del Norte. El anuncio de Winfrey surge semanas después de que Morehouse dijera que recortaría algunos salarios y contribuciones para retiro. Algunos empleos incluso serían eliminados totalmente con el fin de redistribuir 3 millones de dólares para ayuda a estudiantes. El multimillonario Robert Smith generó encabezados a principios de año cuando prometió pagar todos los préstamos estudiantiles y familiares acumulados por la generación de 2019. Ese regalo suma 34 millones de dólares, dijo el colegio el mes pasado. Thomas señaló en un comunicado que se siente “esperanzado por Morehouse y lo que ha logrado en términos de apoyo filantrópico con donaciones como la de Oprah y Robert Smith. Tengo esperanza de que esto también hará que otros aumenten su apoyo a Morehouse y de manera más general a las universidades y colegios históricamente negros”. Muchas universidades y colegios históricamente negros tienen problemas para recaudar fondos de donadores privados y los estudiantes afroestadounidenses suelen tener grandes deudas porque sus familias suelen tener menores ingresos en comparación con las familias blancas.