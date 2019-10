Padre de Beyoncé revela que padece de cáncer de mama

El padre de la cantante Beyoncé, Mathew Knowles, reveló que fue diagnosticado con cáncer de seno.

El hombre realizó la confesión en entrevista con Michael Strahan en el programa Good Morning America que saldrá al aire mañana.

TOMORROW ON @GMA: @MathewKnowles, the father of @Beyonce and @solangeknowles, sits down one-on-one with @michaelstrahan and reveals his fight with breast cancer. See the EXCLUSIVE interview only on GMA tomorrow. pic.twitter.com/Gmojh40ARb