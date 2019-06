Personalidades boricuas celebran así el Día de los Padres

View this post on Instagram

Thank you for raising me into a WARRIOR, A FIGHTER! Who always fights a challenge with love and compassion. Thank you for teaching me my worth and how to find purpose in everything I do. Happy Father’s Day papi. Always a daddy’s girl forever and always. Gracias por criarme como una guerrera, una luchadora. Quien siempre lucha un desafío con amor y compasión. Gracias por enseñarme cuanto valgo y a como encontrar propósito en todo lo que hago. Feliz Día del Padre Papi. Siempre la nena de papá, por siempre. #HappyFathersDay #FelizdiadelPadre