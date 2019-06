Toni Costa vive para complacerla Por Rosa Escribano Carrasquillo 06/11/2019 |11:45 p.m.

Hacer que su pareja se sienta especial es una de las prioridades del coreógrafo Toni Costa en su relación con Adamari López. Por eso, no repara en sorprenderla en ocasiones especiales siempre que puede.

Uno de esos momentos recientes fue para el cumpleaños de la actriz, en mayo pasado, cuando coordinó un cumpleaños sorpresa para la también presentadora en un hotel de Puerto Rico.

“Fue una logística de varios meses preparándolo para que saliera bien”, recordó el bailarín, quien desde el lunes se encuentra en Puerto Rico como parte del panel de jueces para las audiciones que realizará Univision hoy y mañana en el Hotel Intercontinental en busca de talentos para futuros proyectos.

“La traje engañada”, dijo entre risas el bailarín español sobre el fin de semana del viernes 17 al 19 de mayo. “Fue divertido porque ando por el aeropuerto y me metía a todos los gates (puerta de embarque), Panamá, Saint Thomas”, recordó. “Ella supo que veníamos a Puerto Rico en el aeropuerto, cuando ve en el gate que dice San Juan. Pero pensaba que íbamos a ir con sus hermanos a pasarla como hacemos siempre (Humacao)”. Al llegar, Costa rentó un vehículo y se dirigió a Río Grande, hacia The St. Regis Bahia Beach Resort, donde se hospedaron.

Toni Costa cuenta que vivió una "odisea" aérea Tras aterrizar en Puerto Rico, el bailarín nos dice cómo tuvo que volar en nueve aviones para ver a su hija Alaïa y a su esposa Adamari López.

“Al llegar allí por la noche, ella pensaba que íbamos a estar el fin de semana ella y yo en pareja. La nena (Alaïa) se quedó con sus hermanas (de Adamari). Era la única manera de estar cien por ciento desconectados, de estar solos”.

Costa compartió que, para el día de cumpleaños, el sábado 18, se encargó de coordinar una agenda especial. “Fue un poco de todo. Fue un poco de reunir a sus amigas de toda la vida, que ella hace muchos años que no compartía con ellas. Ese era el plan, de ‘cariño, aquí te dejo con tus amigas’. Ella me dice ‘¿esta noche vienes?’, (y le dije) ‘no, esta noche no vengo. Regreso mañana. Tú pásala bien con todas tus amigas. Quédate aquí’”, recordó Costa, quien pasó la noche con la familia de la actriz.

Según narró, logró mantener en secreto los planes para la cumpleañera, con quien lleva ocho años de relación desde que se conocieron en el reality Mira quién baila, en 2011. “Ella sabía que algo pasaba, y me conoce, pero no tenía ni idea de que todas las amigas estaban llegando. Bajé (al primer nivel de la suite). Tuve que organizar para colocar lo de los globos, dónde va a estar ubicado todo, ‘yo voy a entrar por aquí con ella’, era una logística fuerte. Y regresé a la habitación. (Le dije) ‘vamos al desayuno’”, añadió, y destacó que cuando la artista fue sorprendida, “estaba llorando de alegría. A mí ese momento, la felicidad que veo en ella, es la felicidad que yo disfruto mucho”.

Su anhelo por que la artista disfrutara, se cumplió a cabalidad. “Ella pudo ir al spa con todas. Disfrutar de las actividades. Comer, desayunar, luego todas juntas estar en la habitación con un pijama party, que le dicen. Son cosas que no suele hacer, habitualmente, y que creo que, aunque ya cumplió 48 años, nunca está de más volver a retomar como que esa alegría que te trae estar con tus amigas de toda la vida”, valoró sobre la ocasión, que culminaría al siguiente día con un compartir con más invitados en el Viejo San Juan.

Evaluará talentos

Sobre su visita a la Isla, el coreógrafo Toni Costa resaltó la oportunidad de formar parte de los jueces que evaluarán el desempeño de los interesados en las categorías de baile, coreógrafo, animador, actuación, comediante, influencer, y buscando el amor. “No es para un programa específico. Es para varios programas que van a ir corriendo en la cadena (Univision) a partir del final del año”, especificó el coreógrafo, quien invitó a acceder al portal web del canal para más información.

“He pasado la otra parte. También yo he hecho castings. También sé lo que significa estar ahí, el nervio que te entra cuando te están evaluando, que te están poniendo en un nivel que uno lo va a percibir de una manera, y otros de otra”, resaltó. A su vez, invitó a formar parte de la oportunidad que se realizará hoy y mañana de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Lo que importa es que tú entregues todo en esa audición, porque entregando todo no te vas a quedar con la espinita de ‘mira, creo que no he hecho esto bien’, ‘pude haberlo hecho de otra forma’. No es cualquier cosa porque son oportunidades de trabajo. Es una oportunidad de que te cambie tu vida. Por lo tanto, tienes que ir preparado”.

También, compartió que “estar en ese panel de jueces para mí es un honor”, y agregó que el “que tomen en cuenta mi experiencia, lo aprovecho al máximo, me lo disfruto muchísimo”.

Costa adelantó, además, los planes de realizar un tour en Puerto Rico como instructor de Zumba Master Class. “La primera dama está involucrada (Beatriz Rosselló)”, dijo. “Son clases de Zumba en diferentes municipios, gratis”, adelantó.