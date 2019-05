Vicente Fernández rechaza trasplante por miedo a que fuera de un homosexual Por Primerahora.com 05/08/2019 |03:05 p.m.

El cantante mexicano Vicente Fernández confesó que rechazó un trasplante de hígado, durante su padecimiento de cáncer, por temor a que el donante fuera homosexual o drogadicto.

Las expresiones las hizo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, del programa De Primera Mano, desde el rancho “Los Tres Potrillos”, cerca de Guadalajara.

“Chente” recordó que en 2012 tuvo que suspender una gira cuando se encontraba en una parada en Estados Unidos porque le detectaron cáncer de hígado.

"Hice una gira mundial y estando en Houston me hallaron una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Ya cuando me dijeron que era cáncer, dije ‘bueno, pues órale’ e interrumpí la gira", rememoró.

Seguido, explicó que en el hospital le dijeron que ya habían encontrado un hígado compatible y que le realzarían la intervención en dos días.

“Querían ponerme un hígado de otro cabr… y dije no, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, ni sé si era homosexual o drogadicto, no, no, no”, sostuvo.

Tras la negativa, el padre de Alejandro Fernández indicó que no lo dejaban salir, pero él pidió la ropa y se vistió.

“[Le dijeron] ‘Por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital o una multa muy grande’. Eso sí lo entendí y llegando a la camioneta, me fui”, dijo.

Posteriormente, el cantante viajó hasta Chile donde le realizaron una operación que le curó el cáncer y que tuvo siete días de recuperación tras una complicación.

“Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe, me durmieron”, explicó.