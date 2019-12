Víctor Manuelle celebrará la Navidad con su viejita Por Rosa Escribano Carrasquillo 12/17/2019 |11:45 p.m.

Va a ser una Navidad diferente, pero la celebración no faltará.

El cantante Víctor Manuelle confiesa que esta temporada navideña llega con sentimientos encontrados teniendo en cuenta que, si bien por un lado festeja el éxito de su álbum reciente, Memorias de Navidad, por el otro viene a su recuerdo la partida en agosto de su hermano Héctor Gustavo, víctima del cáncer.

“Es un año contradictorio, un año de pérdida de un ser superamado. Todavía nos estábamos recuperando un poco de la muerte de mi papá (Víctor Manuel Ruiz, 2018) y pasa lo de mi hermano”, lamentó. “Pero siempre, no sé por qué razón, siempre que me pasa un dolor así bien fuerte, como que en mi carrera pasa algo lindo también”, compartió emocionado. “Pienso que tengo dos ángeles allá que tienen que estar halándole la batola a papá Dios”, dijo, “porque siempre que pasa algo fuerte en mi vida personal, mi carrera despunta de una manera increíble, así que creo que tengo que darle muchas gracias a Dios por todas las cosas que me ha dado durante todos estos años, pero este año, precisamente, ha sido un año hermosísimo en la parte de la carrera, aunque en la parte personal ha sido contradictoria y un poco fuerte, pero hemos aprendido a lidiar con esas cosas”, reflexionó pensativo la voz de temas como Mala y peligrosa y No quería engañarte.

“Te duele, somos seres humanos, hay un vacío, pero no podemos tirarnos a morir porque ellos no hubiesen querido que yo hiciera eso”.

Cuando habla de lo que le ha servido de apoyo para levantar su ánimo, y que la tristeza no opaque el festejo de estos días, hace referencia al amor incondicional que marcó la relación de los tres. “Yo me di completamente a mi papá y a mi hermano en su enfermedad, tratando de poner una balanza en lo que es el trabajo”, confesó el salsero.

Por otro lado, el vocalista reveló que su madre, Jenny Velázquez, todavía procesa el dolor de la partida. “Ahora a dedicarle tiempo a la viejita que es la que está un poquito afectada. Obviamente, el golpe para ella no ha sido igual que para todos los demás. Perder un hijo, yo creo que no está en el libro de ninguna mamá, y eso a ella se le ha hecho un poco más difícil para lidiar”. Esta realidad lleva a decidir pasar los días festivos con ella.

“Siempre lo celebro en familia”, destacó el cantante natural de Isabela. “Si hay días que estoy trabajando, como Despedida de Año, siempre me llevo a los míos. Este año no. Este año va a ser un poco más tranquilo. Lo voy a despedir con mi mamá. Creo que necesitamos estar un poquito más apoyándonos. Voy a estar haciendo todas las presentaciones que tienen que ver con el disco de Navidad, pero los días importantes como el 24, el 25, el 31, ya con lo que había pasado, decidimos que no los voy a trabajar para estar más cerca de mi familia”, enfatizó.

“En realidad, en esta época siempre la que manda es ella. Mi hermana y yo donde lo vamos a despedir es donde mami diga”, agregó el artista, quien compartió que durante la época festiva “todavía voy al barrio donde me crié, allá en el sector California”. Víctor Manuelle sufrió la pérdida de su hermano poco tiempo después de morir su papá. (Archivo)

El vocalista resaltó el homenaje que lleva a su padre a través de la producción musical reciente. “Memorias de Navidad tiene dos connotaciones. Son las memorias de la Navidad que viví en la infancia, todas las cosas que me enseñaron mis padres, amar esta época. Me recuerda mucho a mi papá, que amaba la Navidad increíblemente”, compartió. “El especial (devedé) son las memorias de un abuelo con Alzheimer, o sea, que yo de cierta manera lo relacioné con él”, resaltó el artista, quien aclaró que lo que se logre recaudar en las ventas del devedé y el cedé en las tiendas Me Salvé irá donado a la Asociación de Alzheimer. El álbum es el segundo de este tipo que lanza al mercado, luego de que hace doce años lanzara Una Navidad a mi estilo, nominado a un Grammy Latino.

Invita a un parrandón

Víctor Manuelle se siente agradecido por la acogida que ha tenido su proyecto Memorias de Navidad. Por eso invita al público a festejar con él el próximo 28 de diciembre en el Paseo de la Princesa, en San Juan.

“Ha tenido cuatro semanas consecutivas en el primer lugar en el chart de (la revista) Billboard”, compartió emocionado sobre uno de los varios logros. “Es una celebración por el cariño que he tenido durante toda esta época de fiesta con esta producción, y esto es para dar gracias”, agregó ilusionado sobre el evento Memorias de Navidad: el concierto. “Este disco es Puerto Rico. La gente de aquí ha hecho de esta producción una suya. Y pensé en cómo involucrarlos de alguna manera para que sean partícipes de este cierre”, compartió sobre la iniciativa, que comenzará a las 5:00 de la tarde, y contará con varios artistas invitados. Parrandón histórico de Víctor Manuelle en el Viejo San Juan El salsero te invita al evento "Memorias de Navidad", que presentará el 28 de diciembre en el Paseo de la Princesa.

“Vamos a celebrarlo todos juntos con una parranda gigantesca, que es lo que a nosotros nos caracteriza en Navidad, involucrarnos de cierta manera y podemos sentir hasta un orgullo. Tenemos la intención de hacer un récord Guinness”, adelantó el intérprete, quien valora que en su infancia “viví la época de las parrandas, de la verdadera”.

Al evocar esos tiempos de infancia, compartió cuánto don Víctor disfrutaba trullar. “Mi papá era literalmente un parrandero. Recuerdo que la agenda de mi papá era, literalmente, como la mía (de ocupada), porque como él quería llevar muchas parrandas, él anotaba el día que le tocaba a cada persona”, rememoró. “Obviamente, fue hace muchos años, cuando lo del acceso controlado no era tan marcado, cuando no había que pedir tantos permisos. Antes tú decías ‘vamos a cerrar la calle’, y cerrabas la calle, y no le preguntabas a nadie. Ahora para tú cerrar una calle tienes un problema con los vecinos”.

En términos generales, cuando repasa las costumbres boricuas, el orgullo se refleja en su rostro. “Culturalmente, tenemos una Navidad rica porque tenemos muchas tradiciones. Mi abuela, que en paz descanse, hacía la Promesa de Reyes, y se prendían esas velas el día 5 y no se podían apagar”, mencionó. “Tenemos demasiada música que sale a relucir”, añadió, para puntualizar que “adoro las tradiciones de mi país”.