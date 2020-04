La revista Playboy, una de las marcas editoriales más conocidas del mundo, anunció que dejará de imprimirse. La crisis del coronavirus y los problemas en la cadena de suministro han rematado la edición en papel. Pero lo cierto es que el medio ya llevaba un tiempo estudiando esta posibilidad dada la caída en los ingresos publicitarios y la feroz competencia digital. Mientras trataba de reinventarse tras la muerte de su fundador, Hugh Hefner, en 2017.

‘Playboy’ nació en 1953 y rápidamente se convirtió en un icono publicando en su portada desnudos de estrellas como Marilyn Monroe, Bárbara Carrera, Drew Barrymore, Bo Derek o Kim Basinger. Pero hubo algunas figuras que fueron tentadas para integrar esa ambiciosa lista, pero se negaron.

Margot Robbie, por ejemplo, aceptó hacer escenas de desnudos en “The Wolf of Wall Street”, pero rechazó la oferta de “Playboy”.

A inicios del 2000, Salma Hayek rechazó desnudarse para la portada de “Playboy”, pero aceptó una entrevista en la que hablaba sobre cine y su trabajo.

En el 2010, Cheryl Cole, jueza de “The X Factor”, rechazó 500 mil dólares para aparecer en la portada. Shakira también se negó a posar para la revista de Hugh Heffner y eso que fue tentada por miles de dólares.

En el 2009, los medios estadounidenses informaron que Jennifer Aniston rechazó una millonaria propuesta de “Playboy”. Sandra Bullock también le dijo “no” a la revista.

En el 2010, Stephanie Cayo contó que también rechazó a "Playboy".

“Me hicieron una oferta en Colombia para Playboy y para Soho, pero no acepté porque tengo otra mentalidad. No soy de las que diga: genial, vamos a andar en bolas por allí. Simplemente, no me gusta que todo aquel que pase por un kiosko sepa cómo son mis…”, dijo.

En el 2012 fue turno de Rihanna. La revista apuntó a la barbadense como ‘conejita’, pero esta también dijo que “no”.

La actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt ha recibido más de una invitación para la revista, pero tampoco tiene interés en posar desnuda.

Angelina Jolie fue tentada para desnudarse meses después del nacimiento de Shiloh, a cambio de un millón de soles. Ella se negó.

Aunque en sus videos ha salido desnuda, Lady Gaga no dudó en decirle que “no” a “Playboy” cuando le ofrecieron hacerlo para la portada de su revista.