La rapera Lisa M se montó en la tarima de las redes sociales para defender su trono, o al menos así se interpreta su más reciente mensaje en las historias de la red Instagram, en el que afirma que es la pionera, tan así que sin ella “no nace ni la raíz ni la ramita”.

Este mensaje sucede a menos de cuatro días de que su colega y coterránea Ivy Queen recibiera el Premio Lo Nuestro Legado Musical por su aportación al género urbano. Fue un homenaje durante la transmisión del pasado jueves de la cadena Univisión y en el que la artista presentó una selección de sus éxitos y luego tuvo oportunidad de expresarse a la audiencia.

Lisa M, por su parte, no hace alusión a una persona en particular, por lo que queda de quienes la siguen determinar si es una tiraera o si es un comentario espontáneo.

El mensaje, en su totalidad, establece: “Mientras algunas y algunos siguen tratando de cambiar la historia, de quién fue la primera, yo me estoy preparando. Solo recuerden que Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Ya saben, att: La Pionera. Yo soy la que sin mí no nace ni la razí ni la ramita”, establece la publicación colgada temprano este lunes.

Lisa M comenzó su carrera a inicios de la década de 1990, paralelamente con Vico C. Mientras, Ivy Queen hizo lo propio, en la segunda mitad de los años 90, de la mano de DJ Negro, quien fue el cómplice musical de la carrera de Vico C para entonces. La llamada “Caballota” se ha mantenido activa en la música de forma consecutiva.

En otra publicación en la cuenta en Facebook, Lisa M reprodujo un mensaje en el que se le reconoce como la primera artista femenina puertorriqueña en el rap y en un segundo término a Ivy Queen. La rapera entonces se refirió a su compañera en el género como “esa señora”.

“Quisiera desahogarme, pero todavía no es el momento, me estoy preparando para eso y mientras yo tenga vida, defenderé mi legado hasta el último suspiro. Por eso te doy las gracias Pablo, porque ya basta de esa señora seguir tratando de tomar un sitial que no le pertenece. Yo no tengo nada en contra de nadie y le doy mérito a quien lo merece, mejor dicho respeto la dedicación trabajo y lugar de los demás, no padezco de egocentrismo ni tengo aires de grandeza; el que me conoce, conoce mi humildad, aún estando conciente de quién soy y lo que he logrado en mi carrera cuando ninguno de ellos estaban; ellos eran los que no existían y aquí no se trata de quién se mantuvo, quién siguió y quién no”, puntualizó.

“Se trata de respetar el sacrificio, lágrimas, decepciones, maltrato, rechazo, dedicación, desgaste físico, trasnoches, soportar insinuaciones, machismo, críticas, burlas, de gente que no creían en lo que yo me iba a convertir en LA PIONERA, la primera mujer, digo niña de tan solo 14 años que no tuve adolescencia por (que) la pasé toda de avión en avión y de hotel en hotel sin poder disfrutar de nada, porque en cada país era tan grande mi auge, que solo me costaba mirar por alguna ventana”, agregó la publicación.

Ivy Queen no ha hecho expresiones ni ha colgado publicaciones que se puedan relacionar con esta reacción.