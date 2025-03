La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera, quien ganó la cuarta edición de La Casa de los Famosos, estalló de alegría la noche de este lunes luego de que Aleska Génesis fuera eliminada de la edición “All-Stars” del famoso reality show que emite Telemundo.

Cabe recordar que Aleska fue una de las concursantes de la edición que ganó Maripily.

La puertorriqueña se encontraba viendo el programa en vivo cuando anunciaron que la ex del reguetonero boricua Nicky Jam fue la eliminada y su reacción de alegría fue evidente.

El denominado “Huracán Boricua” se levantó del sofá donde se encontraba sentada y comenzó a gritar y a brincar.

“Santa diabla”, soltó la ponceña.

“El tiempo de Dios es perfecto 🤣🤭 se fue Santa Diabla 😈Quinta finalista pero de Eliminada de @lacasadelosfamosostlmd All Star", escribió luego en su página de Instagram.

Esa expresión surge del sobrenombre que le puso Maripily a Aleska en medio de una fuerte discusión en la pasada edición del reality.

El pasado domingo, luego de la gala de posicionamiento, Maripily se lanzó en contra de Aleska luego de que esta tuviera un fuerte encontronazo con Manelik.

La boricua no aprovechó la oportunidad e indirectamente pidió que votaran en contra de Aleska.

“Así se le habla a lo falso que no merece ningún respeto y utiliza a todo el mundo para su juego sucio. Y sí, eres tú, santa diabla, te cantaron tus verdades en la cara como una rata inmunda que eres. Bravo, Manelik, y aquí se las dejo al público que ellos sean los jueces de esta arrastrada de la vida”, dijo Maripily tras el posicionamiento de Manelik hacia Aleska.

La riña entre Maripily y Aleska surgió en la cuarta edición de “La Casa de los Famosos” donde ambas compitieron. Maripily salió voctoriosa, mientras que Aleska quedó en quinto lugar.

Entre las múltiples discusiones que tuvieron en “la casa”, la boricua llamó “mosquita muerta” a la venezolana y esta a su vez tildó de “mentirosa” y “tramoyera” a la puertorriqueña.

Otros de los momentos tensos entre ambas fue cuando Maripily le reclamó que se había reído de ella, pero Aleska dijo que la malinterpretó.

“Sarcásticamente dijiste: ‘tú que sabes todo’, pero no, yo trabajo en este ambiente y los conozco porque en algún momento de la vida trabajaron conmigo. Entonces, me sorprendió mucho porque yo no me burlo aquí de nadie”, le dijo Maripily.

Luego, Aleska le dijo: “Yo no me estaba burlando de ti”, pero Maripily siguió insistiendo en que el comentario que tiró iba hacia ella.

“No es solo que fuiste sarcástica, sino que te echaste a reír. Sabes lo que pasa, que haces las cosas mal y luego las giras a tu favor” continuó diciéndole.

“No quiero hablar contigo, porque tu sabes muy bien cómo es”, siguió diciendo Maripily.

“No te vengas a hacer la santa, falsa, hipócrita”, el seguía diciendo la boricua.