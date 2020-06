La puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily”esperó con ansias su llegada a México para participar en el reality Guerreros. Pero desde que pisó el estudio donde se produce el programa, las cosas se le han ido complicando.

La pasada semana, durante una de las competencias, la modelo se lastimó uno de sus hombros, por lo que estuvo fuera del reality por varios días mientras recibía tratamiento médico. Su ausencia no fue bien vista por algunos de sus compañeros, incluyendo la capitana del equipo Cobras, al que pertenece Maripily.

Según recoge la publicación Milenio 2020, el pasado lunes, cuando la boricua se reintegró al programa, tuvo una discusión con la capitana, Macky González.

PUBLICIDAD

"En el deporte no hay alguien que te caiga bien o mal, esto tiene que ser muy justo. Creo que un equipo que tiene disciplina va a salir adelante. Para mi, Maripily, fue inaceptable que no viniera estos días, por más que estuviera lesionada. Nosotros la necesitábamos acá porque ella tenía una función súper importante en el equipo", dijo Macky antes del reto que definiría si la puertorriqueña o Jenny -otra de las participantes- seguían en Cobras.

Maripily no se quedó callada, y comenzó a gritarle “loca”, por lo que la capitana le señaló que ella no le había faltado el respeto, que no le contestaría y que recordara que se trataba de una competencia deportiva.

Todo quedó ahí, y la modelo y empresaria logró superar a su adversaria, manteniendo su espacio en el equipo Cobras.

“La sinceridad puede ser torpe y vulgar para algunos, pero es el precio de la dignidad de vivir en la verdad”, publicó la puertorriqueña en su cuenta de Instagram, citando a Daniel Habif.

El camino no será fácil para Maripily, como ella ha señalado en sus redes sociales. A la discordia entre ella y la capitana de su equipo se suma que la boricua, de 43 años de edad, es la mayor de los participantes (el que le sigue tiene 36) y se tiene que esforzar más en cada competencia.