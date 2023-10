A pesar de constantemente ser tema de discusión en los programas de farándula y segmentos de opinión, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López no deja de ser jovial en las redes y de vez en cuando, tirar una puyita.

Como por ejemplo, un vídeo (reel) que subió a su cuenta de Instagram en el que repite la frase: “Yo sé que callaita me veo más bonita, pero es que a mí me encanta joder, me encanta”.

“A mí no me gusta… a mí me encantaaaaaa <— ¿lo leíste como el famoso reel trending?”, escribió la expresentadora del programa Hoy Día de la cadena Telemundo, quien acompañó el texto con varios emojis.

Recientemente, en una entrevista en el Despierta América (Univision), la comunicadora dio a conocer su sentir sobre el tema que lanzó hace semanas su exesposo Luis Fonsi, “Pasa la página”, al que internautas aseguraron que tenía un mensaje dirigido hacia ella.

A preguntas de Karla Martínez, sobre cuándo había pasado la página en cuanto a su pasada relación, la boricua respondió: “Pasé la página cuando hice mi libro ‘Viviendo’, hace 14 años, creo que él la pasó ahora y yo hace catorce años”.