Todo comenzó como una muestra de solidaridad para sus seguidores en las redes sociales al inicio del lockdown por la pandemia del COVID-19. Pero con el paso del tiempo, sus transmisiones pasaron a convertirse en saludos regulares en las que además de momentos de bohemia, compartían reflexiones y parte de sus vivencias.

El matrimonio compuesto por el artista Silverio Pérez y la empresaria Yéssica Delgado jamás imaginó el alcance que tendrían sus intenciones cuando decidieron presentar una parodia de la canción Un sábado más, popularizada por la intérprete cubana Lissette Álvarez, en la página oficial del músico.

“Todo surgió el 14 de marzo, que era el sábado antes de que comenzará el lockdown, el lunes siguiente”, rememoró el también escritor sobre la presentación virtual. “La gente empezó a comunicarse, y nos dimos cuenta de cómo mucha gente necesitaba precisamente ese acompañamiento durante el encierro, y se fue desarrollando esa conexión”.

PUBLICIDAD

Yéssica manifestó el asombro del apoyo de tantos usuarios a sus iniciativas.

“Nos tomó por sorpresa. Siempre que nos despedíamos, la gente nos preguntaba que ‘con qué vienen mañana’. La misma gente empezó a pedir que por favor no nos quitáramos, que lo que estábamos haciendo era muy valioso y que gracias por compartir nuestro tiempo y permitirle a la gente entrar a nuestro hogar. Lo tomamos muy en serio y entendimos que teníamos una responsabilidad, y decidimos darle continuidad a eso”, afirmó la responsable del negocio A Medias.

Precisamente, la residencia se convirtió en un escenario improvisado, lo que el humortivador observa con mucho valor.

“Es como el Centro de Bellas Artes (de Santurce), que tiene varias salas, la experimental, la de drama y la de festivales. Tenemos tres escenarios seleccionados que se han ido creando a través de las transmisiones. El más pequeño es el de la biblioteca, que iniciamos para conversaciones más íntimas como temas sobre depresión, o cómo enfrentar la pandemia”, describió.

“El de la sala, que es cuando Yéssica y yo estamos cantando temas de bohemia. Y la terraza, que es cuando ya tenemos invitados más grandes, que implican más músicos”, detalló complacido. “Con esto le damos un sentido de intimidad a los seguidores, y a mí me parece que eso es bien importante para la gente que está pasando por un momento difícil, tener a alguien ahí que está en contacto contigo y ese ambiente de la casa les da esa intimidad”.

PUBLICIDAD

Villancicos de Navidad y cosas más lindas que contarle! Posted by Silverio Pérez on Monday, December 14, 2020

El espacio del hogar no solo ha servido de foro para mostrar el talento de la pareja, sino también de taller de trabajo para los compañeros de la clase artística.

“Por aquí ha pasado Danny Rivera, Alberto Carrión, Haciendo Punto en Otros Son, Josy Latorre, Por ahí vienen Los Hispanos. Nunca lo pudimos imaginar”, enumeró con ilusión.

“Es un escenario que le ha permitido a la gente, y sobre todo a los músicos, seguir trabajando, porque yo te puedo asegurar que nadie que haya venido a esta casa a participar se ha ido sin que se haya llevado algo en términos de salario”, expresó enfático. “Eso ha sido gracias a la generosidad de la gente que aporta dinero para que eso se pueda dar, y a algunos auspiciadores que hemos conseguido”.

Yéssica compartió cómo los propios usuarios plantearon el interés de brindar contribución económica como agradecimiento a sus espectáculos virtuales.

“Lo de las donaciones salió de ellos mismos, que fueron los que propusieron aportar a lo que estamos haciendo”, dijo la artista. “Les decíamos que para nuestras transmisiones no tienen que aportar, pero lo vamos a aceptar con el compromiso de que cuando lleguen artistas, con lo que ustedes aporten hacemos una cooperativa y todos ganan porque igual aquí están empleadas personas que nos hacen cámara, sonido, que realmente le hemos puesto empeño a lo que es producción. Nadie está obligado a aportar. Solo lo hace quien desea, y si puede”, especificó.

El auge de las transmisiones exigió mejorar la capacidad en términos tecnológicos. Silverio resaltó cuánto el dinero ha contribuido también en este sentido.

PUBLICIDAD

Si bien se muestran con una agenda artística ocupada, el músico aclaró que en lo personal también tienen asuntos que ocupan su tiempo.an estudio. Pero no. Es desde una computadora. Con poco hemos hecho mucho”, mencionó a modo de ejemplo, y añadió que ya superan las 150 transmisiones en este tiempo de pandemia. “Lo hemos visualizado como un taller colectivo donde todo el mundo gana”.

Si bien se muestran con una agenda artística ocupada, el músico aclaró que en lo personal también tienen asuntos que ocupan su tiempo.

“Nosotros en nuestro hogar tenemos las circunstancias que enfrenta todo el mundo por ahí”, compartió. “Tenemos personas enfermas y tenemos que resolver con cuido. El papá de Yéssica está enfermo y ha estado con nosotros en la pandemia. Yo tengo que salir dos días a la semana a cuidar a mis padres allá en el barrio. Tenemos dificultades como todo el mundo, pero la alegría que nos brinda hacer nuestras actividades artísticas, y la relación de amor entre Yéssica y yo es nuestra esa fuerza para disfrutar lo que hacemos”.

Supera los 8 millones

Uno de los logros recientes con su iniciativa en la cuenta oficial, es el anuncio de haber alcanzado 8,970,256 de usuarios en un término de 28 días.

“Cuando Facebook me hace la notificación yo me quedo pasmado”, mencionó Silverio. “Digo, ¿pero esto será cierto?’. Ellos calculan personas alcanzadas, y eso es de acuerdo a la gente que nos ve y que comparte los posts. Es una suma que hacen. Empecé a ir para atrás en las transmisiones, y me di cuenta que antes eran 10 mil personas alcanzadas, lo que era tremendo, y ahora prácticamente todo pasa de 100 mil. Y hay algunas como las de Danny (Rivera), que pasaron de 800 mil personas”.

PUBLICIDAD

El apoyo lo llena de satisfacción plena.

“A nosotros siempre nos movió el dar, el entretener a la gente que estaba sola, y de pronto lo que hemos recibido son bendiciones que uno no se puede imaginar”.

Para que te conectes

La agenda virtual que se extiende a enero próximo contará con un programa variado:

Diciembre

Viernes 18 -Aguinaldo pa’ la banda allá, 8:00 p.m.

Sábado 19 -La mesa boricua en Orlando, 8:00 p.m.

Miércoles 23 -Villancicos navideños parte II, 8:00 p.m.

Viernes 25 -Antivirus navideño con Los Karnations, 8:00 p.m.

Domingo 27 -Cuarteto Los Hispanos, 8:00 p.m.

Jueves 31 -Despedida de año, 10:00 p.m.

Enero

Viernes 1 -Sorpresa para Yéssica en su cumpleaños, 8:00 p.m.

Domingo 3 -La música de Tony Croatto con Alex Croatto, 8:00 p.m.

Miércoles 6 -Irvin, Josy y Silverio del Haciendo Punto original, 4:00 p.m.

Viernes 8 -Solo dúos con Danny Rivera, Chucho Avellanet, Aidita Encarnación, Alberto Carrión, Chalí Hernández y otros, 8:00 p.m.

Domingo 10 -Fin de temporada con Magia en la terraza, 8:00 p.m.