La muerte de Ryan De Nino, exparticipante del programa de telerrealidad Married at First Sight, estuvo relacionada con los efectos combinados de dos sustancias: cocaína y fentanilo, según confirmó el informe oficial sobre las causas de su fallecimiento.

El también conocido rostro de la televisión tenía 40 años cuando murió el pasado 10 de agosto. Sin embargo, no fue hasta casi tres meses después que se dio a conocer la causa de su muerte.

Un portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey confirmó a la revista PEOPLE que De Nino falleció por los efectos adversos de la combinación de cocaína y fentanilo.

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El informe también identificó otros problemas de salud como factores que contribuyeron a su muerte, entre ellos celulitis, endocarditis bacteriana y neumonía bacteriana. Las autoridades clasificaron el fallecimiento como accidental.

Su familia confirmó la muerte en agosto

La noticia del fallecimiento fue anunciada el 14 de agosto por su hermana, Melissa De Nino, quien compartió un emotivo mensaje en Facebook acompañado de fotografías de ambos.

En su publicación, recordó a Ryan como una persona divertida, ingeniosa y profundamente leal a sus seres queridos.

También expresó el dolor que representaba perder a un hermano con quien había compartido toda una vida de recuerdos.

“La vida tal como la conozco nunca volverá a ser la misma”, escribió Melissa al despedirse de su hermano.

Su paso por ‘Married at First Sight’

Ryan De Nino alcanzó notoriedad en 2015, cuando participó en la segunda temporada de Married at First Sight, un programa en el que expertos emparejan a personas desconocidas que se conocen por primera vez el día de su boda.

En aquella temporada, De Nino fue emparejado con Jessica Castro. La pareja decidió continuar casada después de la ceremonia conocida como el «Día de la decisión».

Sin embargo, la relación terminó aproximadamente un año después, en medio de acusaciones de infidelidad y amenazas. En junio de 2015, Castro solicitó una orden de alejamiento contra De Nino.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Castro expresó sus condolencias a la familia en declaraciones a Page Six. Aseguró que no había tenido contacto con él durante años y que desconocía cómo había sido su vida en ese periodo.

“Envío mis más sinceras condolencias a su familia en este momento tan difícil”, manifestó.

La revelación de la causa oficial de muerte arroja ahora luz sobre las circunstancias del fallecimiento del exparticipante del programa, ocurrido a los 40 años.