Los admiradores de la legendaria Celia Cruz ya pueden recorrer una exposición que reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la carrera de la llamada Reina de la Salsa.

La exhibición “Azúcar: 100 años de Celia Cruz” abrió oficialmente sus puertas en el atelier del diseñador Gustavo Arango, en The Mall of San Juan, como parte de las actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de la artista.

La muestra, de entrada libre, presenta una colección de memorabilia original que incluye vestidos, pelucas, zapatos, carteras, joyas y otros accesorios utilizados por la cantante a lo largo de su trayectoria artística.

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La inauguración reunió a invitados del ámbito cultural y artístico, además de seguidores de la intérprete. Entre los asistentes estuvo la cantautora cubana Lena Burke, quien participará como artista invitada en el concierto filarmónico “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, que se celebrará el próximo 15 de agosto junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

La exhibición sirve como antesala al espectáculo producido por Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano, y ofrece un recorrido por la vida artística y el inconfundible estilo de la cantante.

Entre las piezas más destacadas figura el caftán color naranja diseñado por Willy Mena que Celia Cruz utilizó en el video musical de “La Negra Tiene Tumbao”, uno de los mayores éxitos de la etapa final de su carrera. También se exhibe una de las pelucas inspiradas en ese mismo video, parte del sello visual que caracterizó a la artista.

Otra de las joyas de la colección es el vestido conocido como “The Sun Dress”, confeccionado en seda y bordado con miles de cuentas multicolores. La pieza fue utilizada durante el concierto del 50 aniversario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, en el año 2000, y posteriormente formó parte de una sesión fotográfica para Nexxus Magazine. Más adelante pasará a integrar la colección permanente del Rock and Roll Hall of Fame, en Cleveland, Ohio.

La muestra también incluye el caftán africano que vistió junto a La Sonora Matancera en Central Park, en Nueva York; un caftán morado de lentejuelas diseñado por Irma Penalver; una chaqueta adquirida por la artista en Sevilla y utilizada durante una presentación en esa ciudad; así como una chaqueta multicolor que lució durante conciertos con la Fania All-Stars en España.

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Asimismo, los visitantes podrán apreciar el vestido negro y plata diseñado por Kumar, de India, utilizado por Celia Cruz en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York, la Plaza de Toros Las Ventas de Madrid y el Estadio El Campín de Colombia. También forma parte de la exhibición el vestido de diseño japonés que utilizó para la portada del álbum Siempre Viviré, producción nominada al Grammy.

La colección se completa con accesorios personales como collares, aretes, una cartera Gucci y varios pares de zapatos confeccionados especialmente para la artista por el diseñador mexicano Nieto, quien creó durante más de cuatro décadas el calzado que se convirtió en parte de su imagen.

Según los organizadores, varias de las piezas originales exhibidas en Puerto Rico pasarán posteriormente a formar parte de la colección permanente del Rock and Roll Hall of Fame.

La exhibición permanecerá abierta hasta el 13 de agosto, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en el atelier de Gustavo Arango, ubicado en The Mall of San Juan. Posteriormente, será trasladada a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce para acompañar el concierto filarmónico conmemorativo del centenario de Celia Cruz.