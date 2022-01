El actor puertorriqueño radicado en Estados Unidos, Ismael Cruz Córdova, utilizó sus redes sociales para alzar su voz en reclamo a la falta de interés por parte de algunos realtors y vendedores en la Isla de vender propiedades a los locales y en su lugar preferir a los extranjeros.

En la publicación, de la que se han hecho eco artistas como Residente y Ricky Martin, entre otros, Cruz detalla lo que ha vivido en su intento por invertir en la Isla.

“Llevo sobre dos años intentado invertir en mi país y comprar una casita y un poco de tierra. Los realtors de mi país y muchos vendedores puertorriqueños individuales no responden a mis llamadas, textos ni emails. Decidí hacar un experimento y hacer que mi amigo británico enviara mensajes a las mismas personas con su nombre que suena muy Anglo. Recibió 100% de respuestas casi inmediatas. (Una sola gestión que logré me notificaron que prefirieron a unos inversores europeos). Me duele el corazón de vivir esto. Yo he hecho lo que he hecho con mi vida a nombre de mi Puerto Rico y su gente, y nosotros mismos estamos contribuyendo de esta manera a que se queden con un Puerto Rio sin puertorriqueños. BASTA YA. Dejen de regalarle nuestro hogar a personas que no sienten ni conocen el alma de Borinquen. Mientras logramos cambio a niveles más oficiales, hay que obrar como comunidad. Apoyen a jóvenes como yo que queremos rescatar nuestra tierra y echarla hacia adelante”, expresó.

La Ley Núm 22, Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico, no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035. La misma resulta en un atractivo para estos inversionistas extranjeros.