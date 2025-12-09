Actor de cine para adultos Scott Finn fallece a los 27 años
La noticia fue revelada por su familia a través de un obituario en línea.
El actor de cine para adultos Rhett Messerly, conocido en la industria como Scott Finn, falleció. Tenía 27 años.
Nacido en Ogden, Utah, Rhett era “conocido como el bobo por sus compañeros y el chico guapo con buenos músculos por todas las chicas. Siempre tenía una forma especial de hacer sonreír y reír a quienes lo conocían. Y lo más importante, será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás”.
“De niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar a que tuvo al menos 65 novias en todo momento. Era muy atlético; lo encontrabas a menudo en un campo de fútbol o béisbol jugando con todo lo que tenía o haciendo trucos increíbles en el trampolín en el patio trasero”, añade.
Se desconoce la causa de su fallecimiento el 23 de noviembre de 2025.
Las honras fúnebres se llevaron a cabo el 4 de diciembre en Utah.
A Rhett le sobreviven sus padres Joel y Libby Messerly; sus hermanos, Charlotte Orton (Travis), Rachel Beecher (Trevor), Jake Messerly y Maren Messerly.