El actor Nick Pasqual, quien participó en la popular serie “How I Met Your Mother”, fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, luego de apuñalar en múltiples ocasiones a su exnovia en Los Ángeles, California, en 2024 y posteriormente intentar huir hacia México.

Pasqual, de 36 años, fue declarado culpable el mes pasado de varios delitos graves, entre ellos intento de asesinato, robo y violencia doméstica, cometidos contra la maquilladora Allie Shehorn, a quien conoció durante una producción audiovisual y con quien sostuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, relató los detalles del brutal ataque que la dejó varios días en estado crítico. La víctima compareció ante el tribunal con cicatrices visibles en el brazo y el cuello, secuelas de las heridas sufridas, de acuerdo con información difundida por ABC News.

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Según la Fiscalía de Los Ángeles, el actor irrumpió en la vivienda de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló en repetidas ocasiones. Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió poco tiempo después de que la víctima solicitara una orden de alejamiento debido al comportamiento violento de Pasqual.

Tras la agresión, el actor abandonó la escena y emprendió la huida. Sin embargo, fue localizado y arrestado en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, en la localidad de Sierra Blanca, Texas.

Durante la audiencia de sentencia, Nick Pasqual reconoció el impacto de sus acciones y aseguró que cargará con ese hecho durante el resto de su vida. Asimismo, expresó que se siente agradecido de que Allie Shehorn haya sobrevivido al ataque.

El caso ha generado atención en la industria del entretenimiento debido a la participación del actor en diversas series de televisión, así como por la gravedad de los delitos que derivaron en una de las condenas más severas impuestas recientemente por un caso de violencia de género en California.