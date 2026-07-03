El actor venezolano Franklin Virgüez, conocido por su trabajo en telenovelas como “Cosita rica”, “Voltea pa’ que te enamores”, “El señor de los cielos” y “Papá a toda madre”, fue detenido el miércoles por presunta exposición indecente en Miami.

Según Telemundo 51, la policía informó que una persona vio al actor de 72 años masturbándose dentro de un vehículo en el parque Country Club donde se encontraban varios menores de edad.

El testigo, quien entregó videos del suceso a las autoridades, indicó que “el hombre estaba estacionado frente a la piscina comunitaria” y una “zona donde juegan los niños”. Además, aseguró que “en ese momento supuestamente habían niños de 6 a 7 años jugando en esa zona”.

De acuerdo con el reportes, Virgüez se ve en las imágenes con “los genitales expuestos y haciendo un gesto para que no lo estuvieran filmando”.

Los agentes arrestaron a Virgüez en su residencia tras huir del lugar.

A Virgüez le radicaron dos cargos y le fue impuesta una fianza de cinco mil dólares tras comparecer frente a un juez.