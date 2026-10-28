Un tribunal de apelaciones de California confirmó el martes las condenas del actor Danny Masterson y su larga sentencia de prisión por violar a dos mujeres en su casa en 2003.

En un fallo de 89 páginas, el panel de tres jueces determinó por unanimidad que el actor de “That ’70s Show” no había logrado demostrar que el tribunal de primera instancia cometiera errores que justificaran concederle un nuevo juicio. El panel también rechazó una petición presentada por Masterson en la que alegaba que había recibido una asistencia legal ineficaz.

El primer juicio de Masterson terminó con un jurado sin llegar a un veredicto unánime en 2022, pero en el nuevo juicio celebrado al año siguiente fue declarado culpable de violar a dos mujeres. Fue sentenciado a 30 años de prisión a cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Sus abogados dijeron en un comunicado enviado por correo electrónico el martes que solicitarían una revisión ante el Tribunal Supremo de California.

Entre los argumentos que el tribunal rechazó figuraban que las condenas de Masterson violaban el plazo de prescripción de 10 años para el delito de violación mediante el uso de la fuerza, ya que ese plazo no aplica cuando hay múltiples víctimas; que el tribunal de primera instancia excluyó pruebas a su favor; y que el tribunal mostró prejuicios contra su religión.

Masterson es un destacado miembro de la Iglesia de la Cienciología, y sus acusadoras son exmiembros que dijeron haberse desilusionado con la institución después de sufrir las agresiones. Afirmaron que funcionarios de la iglesia les dijeron que lo que les había ocurrido no era una violación y que las políticas de la institución les impedían acudir a la Policía. La iglesia negó rotundamente tener una política de ese tipo.

Masterson, de 50 años, cumple su condena en la Colonia para Hombres de California, en San Luis Obispo. No podrá optar a la libertad condicional hasta dentro de más de 20 años.

Masterson protagonizó “That ’70s Show” junto a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace desde 1998 hasta 2006. En 2016, volvió a trabajar con Kutcher en la comedia de Netflix “The Ranch”, pero fue retirado de la serie después de que salieran a la luz las acusaciones.