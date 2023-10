La familia de uno de los reconocidos actores de la serie “The Walking Dead”, Erik Jensen, decidió pedir ayuda para recaudar dinero en una plataforma dedicada a esto, para que el actor pueda ser intervenido quirúrgicamente, puesto que se encuentra pasando por un cáncer etapa IV.

El actor ya había pasado por una prueba hace apenas año y medio, cuando sufrió un aneurisma cerebral, del cual pudo recuperarse.

Jensen se encuentra afrontando un cáncer colorectal que ya hizo metástasis en su hígado, por lo que requiere una cirugía urgente para poder de alguna forma mejorar su estado de salud.

Su familia acudió a la plataforma “GoFund”, para pedir ayuda económica, puesto que no están pasando por el mejor momento, ya que la huelga de productores y escritores de la SAG ha dejado sin ingresos a muchos actores, entre ellos a Jensen.

Según el comunicado, a pesar de que la situación médica del actor no es la mejor, él no ha parado de trabajar. Para llegar a una mejora en su salud, debe ser operado, situación que los médicos han catalogado como una forma de reducir los tumores y salvar su vida, aunque se considera que esta no es una etapa terminal de la enfermedad.

“El cáncer ha hecho metástasis en el hígado, pero Erik es joven y fuerte, sus médicos tienen la oportunidad de reducir los tumores lo suficiente como para realizar dos cirugías muy importantes y sacarlos todos. Es increíblemente resistente y fuerte”, registra el comunicado en la plataforma de recaudación.

Los últimos sucesos en la vida de esta familia han hecho que no se encuentren en el mejor momento económico y además de utilizar el dinero que recauden en el tratamiento de Erik, les ayudará a mantener su hogar y darle un mejor futuro a su hija Sadie.

La recaudación inició el pasado jueves 19 de octubre y hasta el momento llevan casi $93 mil, que aunque no es la cifra que requieren, sí aseguraron que en los últimos días la suma ha ido aumentando considerablemente.

Muchos de sus amigos y compañeros en la serie apocalíptica han compartido y ayudado con la recaudación, como el actor Jeffrey Dean Morgan, quien aunque no trabajó directamente con Jensen en la producción, sí conoció de la gran personalidad del actor y lo mucho que necesita los recursos en este momento.