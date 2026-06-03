El actor galés Owain Rhys Davies murió a los 44 años, según confirmó su familia a través de un emotivo mensaje publicado en Instagram el sábado 30 de mayo.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, quien compartió un comunicado firmado junto a su padre. “Con profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido”, expresaba el mensaje.

De acuerdo con la familia, el intérprete murió de manera “repentina, natural y pacífica”. Sin embargo, señalaron que todavía existen interrogantes en torno a las circunstancias de su fallecimiento. “Esta noticia supondrá una gran conmoción para muchas personas. Todavía hay preguntas que siguen sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte”, añadía el comunicado.

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Davies era conocido por su participación en tres episodios de Twin Peaks: The Return, la continuación de la icónica serie creada por David Lynch y estrenada en 2017. En aquel entonces, el actor celebró su incorporación al proyecto con una publicación en Instagram en la que aseguró que era “verdaderamente un honor” formar parte de la “familia” de Twin Peaks. También describió la experiencia como “un viaje maravillosamente hermoso y emocionante”, acompañando el mensaje con una fotografía junto a Lynch.

Además de su trabajo en Twin Peaks, Owain apareció en la serie The OA y prestó su voz al personaje de la Rana Mensajera en la película Alice Through the Looking Glass.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos del actor han compartido mensajes de despedida y apoyo. En el comunicado difundido por Rhodri y su padre, ambos agradecieron la “avalancha de mensajes” recibidos desde la muerte del artista, asegurando que el cariño expresado por tantas personas ha sido “profundamente conmovedor”.

“Owain tuvo la fortuna de contar con más de una familia. Además de la biológica, construyó vínculos extraordinarios, similares a los familiares, con muchos de sus amigos más cercanos, colegas y seres queridos”, señaló la familia. “Me siento increíblemente orgulloso de que, además de ser mi hermano, también fuera un hermano para tantas otras personas”.

Entre quienes reaccionaron públicamente estuvo la actriz Ruth Connell, reconocida por su participación en Supernatural. A través de Instagram, reveló que había visto a Davies apenas dos días antes de su muerte.

“No puedo escribir esto sin llorar; no puedo ver a través de mis gafas, que están completamente empañadas. Llevo días intentando escribir esto y no puedo imaginar cuándo será diferente”, escribió la actriz. “No existen palabras que puedan describir la fuerza vital que él era”.