El actor y exluchador Tyler Mane, quien dio vida al mutante Sabretooth, (uno de los principales enemigos de “Wolverine”) en las películas “X-Men” y “Deadpool & Wolverine”, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama, reportó Fox Orlando.

Daryl Karolat, nombre real de Mane, dio a conocer el diagnosticó en un video publicado en su cuenta de Instagram el martes.

“Para ser honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Es un poco vergonzoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema ni se busca. De hecho, todos mis médicos lo desestimaron y solo gracias a que mi esposa me animó a que me extirparan el bulto pude ser diagnosticado a tiempo”, dijo el actor.

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Mane añadió que comenzó a recibir quimioterapia, pero no reveló mayores detalles.

Mane compartió que comenzó la quimioterapia, pero no especificó en qué etapa del cáncer de mama se encuentra.

Además de una extensa carrera cinematográfica que se extiende por espacio de tres décadas, el actor de origen canadiense, de 6 pies y 8 pulgadas de estatura, fue luchador profesional por casi una década. Se inició bajo la tutela del afamado entrenador canadiense Stu Hart. Tras esto, pasó por algunas de las principales compañías de lucha libre del mundo como New Japan Wrestling, el Consejo Mundial de Lucha Libre en México y la desaparecida Word Wrestling Championship (WCW), donde fue parte del equipo de luchadores en parejas “Vegas Connection”, junto a Kevin Nash, quien años después se convirtió en una superestrella de la lucha libre en la WWF, bajo el nombre de Diesel.

Mane también militó en compañías de lucha libre en Puerto Rico durante varias giras en la década del 1990, antes de su retiro definitivo de los cuadriláteros en 1996.

Raro el cáncer de mama en hombres

Según la Sociedad Americana del Cáncer, menos del 1% de los casos de cáncer de mama se presentan en hombres.