El actor Isaiah Washington, conocido por su papel del doctor Preston Burke en la serie Grey’s Anatomy, reveló públicamente que su esposa, Jenisa Marie Garland Washington, murió en junio de 2025 tras sufrir un derrame cerebral hemorrágico.

Washington, de 63 años, compartió la noticia el pasado sábado a través de sus redes sociales, más de un año después del fallecimiento de su esposa, con quien estuvo casado durante 29 años.

Según explicó el actor, Jenisa sufrió un colapso repentino el 31 de mayo de 2025 y murió nueve días después, el 9 de junio, tras no poder recuperarse de un derrame cerebral hemorrágico masivo.

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Washington describió la muerte como un acontecimiento inesperado que representó un fuerte impacto para él y el resto de su familia.

Tras revelar la causa de muerte de su esposa, el actor aprovechó su mensaje para hacer un llamado a sus seguidores a no restarle importancia a los dolores de cabeza o las migrañas.

Washington advirtió que algunos dolores pueden ser señales de problemas más graves y recomendó buscar atención médica y considerar estudios adicionales cuando sea necesario.

El actor también reconoció que su esposa era una persona muy reservada y expresó dudas sobre si ella habría querido que compartiera públicamente detalles de su fallecimiento.

Isaiah y Jenisa Washington se casaron en febrero de 1996 y tuvieron tres hijos: Tyme, Isaiah V e Iman.

En su mensaje, el intérprete destacó el legado que dejó su esposa a través de sus hijos y recordó los años que compartieron como pareja.

Washington alcanzó gran reconocimiento por su trabajo en Grey’s Anatomy, donde interpretó al doctor Preston Burke durante las primeras temporadas de la serie. Posteriormente participó en producciones como The 100 y P-Valley.

El actor se retiró de la actuación en 2023, aunque recientemente ha dejado abierta la posibilidad de regresar a la industria del entretenimiento.