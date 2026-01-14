El actor Kiefer Sutherland, reconocido por su papel protagónico en la serie “24”, fue arrestado durante la madrugada del lunes en Los Ángeles bajo sospecha de amenazas criminales, luego de un altercado con un conductor de transporte por aplicación.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron poco después de la medianoche a una intersección ubicada al sur de Hollywood Hills tras recibir un reporte de agresión.

En el lugar, las autoridades establecieron que Sutherland había ingresado a un vehículo de este tipo, donde presuntamente agredió físicamente al conductor y “hizo amenazas criminales contra la víctima”. La Policía indicó que el afectado no necesitó atención médica.

PUBLICIDAD

Tras el incidente, el actor fue detenido y llevado a un centro de reclusión, del cual salió en libertad horas más tarde después de pagar una fianza fijada en $50,000, según registros carcelarios.

La primera comparecencia judicial de Sutherland quedó programada para el 2 de febrero. Hasta el momento, un mensaje enviado por correo electrónico a sus representantes solicitando una reacción no ha obtenido respuesta.

Antecedentes judiciales y trayectoria artística

El historial legal del actor incluye episodios previos relacionados con el consumo de alcohol. En 2007 fue encarcelado tras declararse inocente de un cargo por conducir en estado de ebriedad, mientras que en 2004 recibió una condena por el mismo delito.

Además, ha registrado otros arrestos vinculados al alcohol desde la década de 1990.

Nacido en el Reino Unido y con nacionalidad canadiense, Sutherland alcanzó notoriedad internacional por interpretar durante varias temporadas al agente federal Jack Bauer en el thriller televisivo “24” y sus “spinoffs”.

Su carrera también incluye participaciones destacadas en películas como “The Lost Boys” y “Young Guns”, así como en producciones dirigidas por Rob Reiner, entre ellas “Stand by Me” y “A Few Good Men”.