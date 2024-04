La leyenda del cine y la televisión mexicana Eric del Castillo recibió un golpe en su mano izquierda durante la grabación de la telenovela “Vivir de amor”, de Televisa.

El actor de 89 años contó a los medios de comunicación que todo ocurrió mientras sus compañeros Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias realizaban una escena de pelea.

“En la telenovela se estaban peleando los dos galanes, pegaron en la pared. De la pared se cayó un cuadro. Me cayó aquí, en la pelea me cayó y ya tengo una semana con esto. En fin”, dijo el histrión.

El padre de Kate y Verónica del Castillo dijo que no recibió puntos de sutura, pero admitió que la herida fue grande y que tuvo un fuerte sangrado.

“Me sangró mucho. Me atendieron luego, luego los paramédicos de Televisa. Ya tengo una semana. Ahí va, son gajes del oficio. Se espantaron porque me salió un chorro de sangre. Dije ‘no se me cayó el dedo, verdad’, para que se espanten”, continuó.