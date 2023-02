Una tos puso en alerta al actor Richard Gere y su familia durante su estancia vacacional en México y cuando fue a consulta, le detectaron que tenía neumonía.

De acuerdo con el portal TMZ, el protagonista de “Pretty Woman” y “Hachi: A Dog’s Tale” sólo pasó una noche hospitalizado y se le recetaron antibióticos para superar la enfermedad. “Por ahora nuestra fuentes nos dicen que parece estar mucho mejor”, indicó la página web, sin precisar la fecha del problema.

TMZ cobró relevancia hace más de una década cuando fue el primer medio en informar sobre la muerte de Michael Jackson, mientras que otros apenas estaban confirmando la noticia como fue el caso de FOX News, que dio cuenta del caso horas después. Alejandra Gere, esposa del histrión, subió ayer a su cuenta de Instagram una foto de ambos en atuendo de playa, llevando de la mano a su pequeño hijo, y la frase “Beach day” (día en la playa).

PUBLICIDAD

La pareja estaría en Vallarta celebrando el cumpleaños 40 de ella, de origen español. Junto con Gere, de 73 años, tiene dos hijos, uno de cuatro y otro de dos. Hace dos días la publicista ibérica subió otra foto a su red social sobre la arena y un mensaje que puso a pensar a sus seguidores.

“Después de casi tres semanas de estar todos enfermos en nuestra familia, hoy finalmente me siento mucho mejor. Gracias por todo el amor”, escribió acompañando el texto de los hashtag #happybirthday, #happy 40. La anterior publicación data del 19 de enero, durante la alfombra roja del filme Maybe I Do, en el que actúa Gere. El actor inició su carrera en los años 60, pero no fue hasta los 80 cuando destacó en filmes como American Gigolo. Su consagración llegó con “Pretty Woman” (1990), junto a Julia Roberts.