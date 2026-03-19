Hace unos meses, un video del actor Jay Alexander Torres Cuevas, conocido por su interpretación de ‘Yoni Trejos’ en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’, se volvió viral en redes sociales debido a que aparecía conduciendo un vehículo como parte de su trabajo en una plataforma de transporte.

Tras la difusión de las imágenes, el artista rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram para aclarar la situación. Lejos de mostrarse afectado por los comentarios negativos de algunas personas sobre su situación económica, el joven defendió su labor frente al volante.

“Quiero poner a un par de ustedes en su lugar porque tienen un mal concepto de lo que es esta industria y quiero aclarar que sí nos pagan, sí nos va bien y, de un tiempo para acá, puedo decir que vivo de la música”, se puede escuchar al inicio de la grabación.

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En la publicación, Torres explicó que la realidad dentro del mundo del entretenimiento no es como muchos creen, ya que, según él, los artistas independientes se ven en la necesidad de hacer sus propias inversiones para crecer en la industria.

“Yo no me arrepiento de trabajar como Uber, archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender o en un ancianato”, admitió el actor al referirse al tipo de gastos que deben asumir ciertas estrellas, especialmente cuando empiezan a incursionar en la música, como en su caso.

El puertorriqueño también mencionó que, a pesar de que el proceso ha sido largo, ha disfrutado cada paso que ha dado, ya que, gracias a esas etapas, hoy puede decir que las cosas se le “están dando”.

El apoyo de los usuarios en redes sociales

Las declaraciones del actor no tardaron en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes aplaudieron su “visión emprendedora y humildad” para financiar su propia carrera en el mundo del entretenimiento.

“Bien dicho. El que critica seguro está sentado en su casa sin mover un dedo para lograr su sueño”, escribió una internauta en la sección de comentarios de la publicación.

Por su parte, otras personas resaltaron que, con el esfuerzo y dedicación que Torres ha mostrado en sus últimos proyectos, tienen la plena seguridad de que podrá alcanzar sus metas.

Con su respuesta, el artista no solo aclaró su estado financiero, sino que también abrió un debate sobre la autogestión en el arte. Al mostrarse orgulloso de sus múltiples facetas laborales, el actor recordó que la disciplina es, muchas veces, el motor real detrás de los sueños.