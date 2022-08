La reconocida actriz de Hollywood Anne Heche protagonizó este viernes un feroz accidente automovilístico, por el que debió ser hospitalizada de urgencia.

La expareja de la comediante Ellen DeGeneres impactó primero contra un complejo de departamentos y luego contra una casa, en donde se desató un incendio, según informaron medios locales.

De acuerdo al sitio TMZ, la actriz se vio involucrada en un accidente por el que debió ser “intubada” en el hospital, tras ser diagnosticada con “quemaduras de gravedad”.

Actress Anne Heche severely burned in fiery car crash https://t.co/utZwt3nJdC pic.twitter.com/wHtQ2Re04n — New York Post (@nypost) August 5, 2022

Según se informó, la expareja de DeGeneres se encontraba a bordo de su Mini Cooper azul transitando por una calle de Los Ángeles, cuando cerca del mediodía chocó contra el garaje de un complejo de apartamentos.

Según declararon algunos testigos del complejo, intentaron rescatar a la actriz y sacarla del Mini Cooper, pero Heche retrocedió y luego aceleró.

Minutos después, la expareja de DeGeneres impactó contra una casa, ubicada en las cercanías, y provocó un incendio de gran escala que “envolvió la casa”, de acuerdo al medio local.

Tras ello, varias ambulancias arribaron al lugar y trasladaron a la actriz a un centro de salud donde según informaron se encuentra intubada y permanece internada luego de ser diagnosticada con varias “quemaduras de gravedad”.

Ellen DeGeneres

Años atrás, la actriz admitió que su relación con la famosa comediante Ellen DeGeneres tuvo gran impacto en su vida y le costó un trabajo millonario. “Estuve en una relación con Ellen DeGeneres por tres años y medio y el estigma que trajo ese vínculo en ese momento fue tan malo que me despidieron de un contrato multimillonario y no volví a trabajar con un estudio de cine por 10 años”, precisó a la prensa en aquella oportunidad.

Ellen y Anne se separaron en 2000 y en estos 20 años las cosas cambiaron dentro de la industria. “Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida y algo que llevo con honor. Fui parte de una revolución que trajo un cambio social. Y no lo hubiera logrado si no me hubiera enamorado de ella”, había aclarado Heche en un episodio del programa norteamericano Dancing with the Stars.