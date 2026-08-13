Christy Knowings, actriz y comediante que alcanzó popularidad como integrante del elenco del programa juvenil de Nickelodeon All That, murió a los 46 años después de sufrir un grave ataque de asma, según reportaron varios medios estadounidenses.

La noticia fue divulgada inicialmente por TMZ, que citó a familiares de la artista. De acuerdo con ese reporte, Knowings sufrió el ataque de asma el 7 de agosto y fue hospitalizada en un centro médico del área de Los Ángeles. El episodio le provocó daño cerebral y posteriormente fue conectada a un sistema de soporte vital.

Después de varios días hospitalizada, su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital. Knowings murió el 11 de agosto, según TMZ y otros medios que posteriormente confirmaron la noticia.

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Su representante, Al Hill, confirmó el fallecimiento a Variety y destacó las múltiples facetas artísticas de la actriz. Hill describió a Knowings como una mujer dedicada a la actuación, el canto y el baile, además de resaltar su profesionalismo.

Su paso por ‘All That’

Knowings se incorporó al elenco de All That en 1997, cuando tenía alrededor de 17 años. Permaneció en el popular programa de sketches durante tres temporadas y participó en más de 30 episodios, de acuerdo con People.

El espacio de Nickelodeon, que combinaba comedia y sketches dirigidos principalmente al público joven, fue una plataforma para artistas que posteriormente alcanzaron gran notoriedad, entre ellos Kenan Thompson, Amanda Bynes, Kel Mitchell y Nick Cannon.

Uno de los segmentos más recordados de Knowings fue “Whateverrr!”, en el que compartía escena con Amanda Bynes. Las dos interpretaban a adolescentes obsesionadas con los mismos famosos y protagonizaban situaciones humorísticas.

En una entrevista con Bustle en 2019, Knowings habló sobre la importancia que tuvo la diversidad del elenco de All That. También explicó que el programa permitió mostrar detalles culturales que, según ella, los escritores no necesariamente habrían podido incorporar sin la experiencia de integrantes diversos del reparto.

También apareció en ‘Sesame Street’

Después de su etapa en All That, Knowings continuó vinculada al mundo del entretenimiento, aunque con una presencia más limitada en televisión.

Entre 2008 y 2011, participó en tres episodios de Sesame Street, donde apareció junto a su hermano gemelo, Chris Knowings, quien también ha trabajado como actor. Además, tuvo una participación en la película Mother and Child, estrenada en 2009.

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La artista también incursionó en la música. En 2020 lanzó la canción “To the World”, demostrando otra de las facetas creativas que desarrolló a lo largo de su carrera.

Kenan Thompson lamenta su muerte

La noticia provocó reacciones entre antiguos compañeros de All That. Uno de los primeros en expresar públicamente su tristeza fue Kenan Thompson, quien compartió un mensaje dedicado a Knowings en Instagram.

El actor y comediante recordó a su antigua compañera como una persona genuina y muy divertida. Thompson también expresó su cariño hacia la familia de Knowings y lamentó profundamente su fallecimiento.

La muerte de Knowings ocurre pocos meses después del fallecimiento de Kianna Underwood, otra actriz que formó parte de All That durante su infancia. Underwood murió a los 33 años en enero de 2026 tras ser atropellada en un incidente de tránsito en Brooklyn, Nueva York.

La trayectoria de Knowings quedó especialmente vinculada a una de las etapas más recordadas de All That, programa que ayudó a impulsar las carreras de varias figuras que posteriormente se convirtieron en protagonistas de la televisión y el cine estadounidense.